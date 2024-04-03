Восемь проектов из Татарстана стали победителями грантового конкурса «Движения первых»

Восемь проектов представителей Татарстана вошли в число победителей грантового конкурса «Движения первых». Они получат поддержку на общую сумму 12,3 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе регионального отделения организации.

«Грантовый конкурс „Движения первых” проводится уже второй год подряд и дает финансовую поддержку проектам, занимающимся интересной и полезной детям и молодежи деятельностью. В нем принимали участие школы, колледжи, дома детского творчества, театры, общественные пространства, созданные для развития подростков. В этот раз восемь проектов из Татарстана выиграли гранты на общую сумму 12,3 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

В частности, среди победителей вновь оказался проект детского сада №10 «Рябинушка» города Менделеевска —детская химическая лаборатория «Нахимичим. Версия 2: Химический бум». Это новая масштабированная версия детской химической лаборатории «Нахимичим», который успешно реализовывался в 2023 году. Теперь лаборатория пополнится новым цифровым оборудованием для дошкольников, пояснили в движении.

Кроме того, в число победителей из Татарстана вошли:

АНО «Добрая Казань» — 1,99 млн рублей;

Республиканский скаутский центр «Скауты Татарстана» — 1,97 млн;

Высокогорский центр внешкольной работы «Тулпар» — 948 тыс.;

Творческая инклюзивная студия «Э-моция» — 1,58 млн;

«Пестречинское землячество» — 3,59 млн;

Базарно-Матакский детский сад «Березка» — 230 тыс.;

Лениногорский дом детского творчества — 735 тыс.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.