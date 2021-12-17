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Происшествия
17 декабря 2021  09:54
Полина Шевчук

Восемь пассажиров без QR-кодов не пустили в утренний час пик в электротранспорт Казани

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В Казани продолжаются ежедневные проверки QR-кодов у пассажиров транспорта. Сегодня с утра в электротранспорте не смогли проехать 8 человек без кодов. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в телеграм-канале.

Пять человек не пустили в трамваи и троллейбусы, еще троих пассажиров остановили контролеры на входе в метро.

Кроме того, продолжаются проверки масочного режима. Проверяющими были выявлены 33 нарушителя, из них 20 человек надели маски после замечания, остальным пришлось покинуть салон транспорта.

 

 

#МУП Метроэлектротранс #QR-коды #масочный режим
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