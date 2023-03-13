Восемь небольших магазинов в Челнах поймали на ночной торговле алкоголем

В Набережных Челнах выявили нарушителей — владельцев восьми минимаркетов, которые круглосуточно торговали алкогольной продукцией. О нарушителях рассказала начальник Набережночелнинского территориального органа Госалкогольинспекции РТ Гульшат Вафина.

В список попали магазины «Витамин» в Замелекесье, «Продукты» в поселке ГЭС, «Фея» на Набережночелнинском проспекте, «Сказка» в поселке ЗЯБ, «Утро», «Продукты», «Луна» и «Малика» в Новом городе.

Кроме этого, еще в семи точках продавали «фанфурики», причем реализация шла даже в торговом центре.

«Установлены следующие факты нарушений действующего законодательства: 41 факт непредставления декларации по розничной продаже пива и пивных напитков и нарушения учета алкогольной продукции в системе ЕГАИС, 11 фактов реализации спиртосодержащей продукции двойного назначения, восемь фактов реализации пивной продукции в неустановленное время», — поделилась информацией Гульшат Вафина.

В прошлом году на рассмотрение в суды и органы направлено 115 материалов, вынесено 160 решений.

«В 2022 году специалисты отдела межмуниципального контроля Госалкогольинспекции Республики Татарстан приняли участие в четырех мероприятиях УМВД России по городу Набережные Челны, по итогам которых был пресечен нелегальный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, изъято 824,25 литра крепкого алкоголя и 18 тыс. литров „незамерзайки“», — отметила докладчица.

По состоянию на 1 января 2023 года розничную продажу алкогольной продукции в Автограде осуществляют 154 организации в 713 торговых объектах, в том числе 104 заведения общественного питания.