Восемь молодых лесников Татарстана получили «подъемные» выплаты из бюджета

Восемь молодых специалистов, начавших трудиться в подведомственных учреждениях Минлесхоза РТ, получили единовременные денежные выплаты из республиканского бюджета. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«В 2025 году по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова был существенно увеличен размер единовременных выплат: выпускникам профессиональных образовательных организаций теперь полагается 300 тысяч рублей, а выпускникам вузов – 500 тысяч рублей. Ранее эти суммы составляли 150 и 300 тысяч рублей соответственно», – сообщила заведующая сектором по вопросам госслужбы и кадров Министерства лесного хозяйства РТ Эльвира Зиятдинова.

Она считает, что поддержка молодых специалистов – важная мера кадровой политики, направленная на привлечение квалифицированных кадров в лесную отрасль региона.

В числе получателей выплаты мастер леса ГКУ РТ «Пригородное лесничество» Айназ Яппаров. В этом году он окончил факультет лесного хозяйства и экологии Казанского государственного аграрного университета.

«Благодарен за такую помощь, это отличная мотивация для молодых специалистов. Сейчас я работаю в Пригородном лесничестве, патрулирую леса, выявляю и фиксирую нарушения, занимаюсь отводом лесосек, оформляю необходимую документацию. Провожу уроки и просветительские мероприятия для школьников, рассказываю им о важности бережного отношения к природе», – отметил Яппаров.

Получить господдержку могут специалисты в возрасте до 35 лет, окончившие учебные заведения лесного профиля. Ключевое требование – трудоустройство в учреждения, подведомственные Министерству лесного хозяйства РТ, с обязательством отработать не менее трех лет с момента заключения соглашения.