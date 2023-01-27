Восемь лет дали москвичке, пытавшейся сбыть в Челнах 2 килограмма синтетики

В Верхнеуслонском районном суде РТ рассмотрели дело в отношении 29-летней жительницы Москвы, пойманной с синтетическим наркотиком на территории Татарстана, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде установили, что 15 мая 2022 года полицейские остановили машину на посту ДПС «Малиновка», который находится на 777-м километре трассы М7. Во время досмотра авто в салоне обнаружили сумку с синтетическим наркотиком массой более 1,7 кг.

Как выяснилось, женщина направлялась из Нижегородской области в Челны, где ранее оборудовала шесть тайников с тем же наркотиком общей массой 598,2 грамма.

Свою вину женщина признала целиком. По статье «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с использованием сети Интернет» москвичку приговорили к 8 годам колонии общего режима.

Уголовное дело против неустановленного сбытчика наркотиков выделили в отдельное производство.