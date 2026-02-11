news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 февраля 2026 13:45

Восемь из десяти участников проекта «Точка трезвости» достигают длительной ремиссии

Читайте нас в
Телеграм

Более 80% участников проекта «Точка трезвости» избавляются от алкогольной зависимости. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказала ответственный секретарь Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Илсояр Гарифуллина.

«Эта работа, конечно, не со стопроцентным результатом. Случаются и срывы у наших участниц, кто-то по два раза проходит через проект, достигают длительной ремиссии и опять срываются. Бывает, что кому-то приходится определять детей в государственные учреждения или передавать в приемные семьи. На сегодняшний день более 80% участников проекта достигают положительного эффекта», – отметила она.

Даже после завершения участия в проекте контроль за участниками продолжается, добавила она.

Проект «Точка трезвости» направлен на профилактику социального сиротства. Родители с алкогольной зависимостью проходят программу реабилитации и избавляются от пагубной привычки. Благодаря этому дети остаются жить со своими мамами и папами.

#дети сироты #алкоголизм #алкоголь
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

11 февраля 2026
«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

10 февраля 2026