Восемь из десяти участников проекта «Точка трезвости» достигают длительной ремиссии

Более 80% участников проекта «Точка трезвости» избавляются от алкогольной зависимости. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказала ответственный секретарь Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Илсояр Гарифуллина.

«Эта работа, конечно, не со стопроцентным результатом. Случаются и срывы у наших участниц, кто-то по два раза проходит через проект, достигают длительной ремиссии и опять срываются. Бывает, что кому-то приходится определять детей в государственные учреждения или передавать в приемные семьи. На сегодняшний день более 80% участников проекта достигают положительного эффекта», – отметила она.

Даже после завершения участия в проекте контроль за участниками продолжается, добавила она.



Проект «Точка трезвости» направлен на профилактику социального сиротства. Родители с алкогольной зависимостью проходят программу реабилитации и избавляются от пагубной привычки. Благодаря этому дети остаются жить со своими мамами и папами.