Восемь из десяти погибших пешеходов на дорогах РТ попали под колеса в темное время суток

Фото: пресс-служба Правительства РТ

Наезды на пешеходов составляют 16 % среди причин гибели людей на дорогах Татарстана. Восемь из десяти случаев произошли в темное время суток. Об этом на заседании Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, заместителя председателя Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиля Гафарова сообщил врио главы ГАИ Татарстана Айрат Самигуллин.

«Шесть из десяти ДТП с погибшими пешеходами произошли из-за их халатного отношения к ПДД. Основная причина – нахождение пешехода на дороге без цели перехода – два погибших. Еще два человека погибли из-за ходьбы вдоль проезжей части. Также есть факты, когда несвоевременная реакция обслуживающих дороги фирм приводит к гибели людей», – сказал Айрат Самигуллин.

Он привел в пример ДТП, произошедшее ночью 28 марта. На трассе Казань – Шемордан водитель Kia сбил подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Подросток погиб на месте.

«Установлено, что светофор не работал продолжительное время, а подрядная организация не устранила недостаток своевременно. Прошу провести разъяснительную работу с подрядными организациями по оперативному реагированию к устранению нарушений», – добавил Самигуллин.

«Татар-информ» сообщал сегодня утром о страшном ДТП, которое произошло в Кайбицком районе Татарстана, недалеко от села Большое Подберезье. На 709-м км платного участка трассы М-12 легковушка Hyndai влетела под грузовик «Валдай». В результате происшествия погибли четыре человека, ехавших в легковушке.