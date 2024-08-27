«Восемь из десяти опухолей обнаружены на ранней стадии»: Минздрав РТ о спасенных жизнях

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Диспансеризацию игнорирует молодежь и трудоспособное население»

Сегодня министр здравоохранения Татарстана ответил на самые актуальные вопросы, которые интересуют большинство жителей республики.

Для начала вспомнил о диспансеризации, которую, по его словам, часто игнорируют молодежь и трудоспособное население.

«Одна из приоритетных задач сегодня – это профилактическая медицина. Вообще задача Министерства здравоохранения не только республики, но и всей страны – это увеличение ожидаемой продолжительности жизни и снижение общей смертности. Этому уделяется огромное внимание – строятся стационары. Ежегодно в республике строится порядка 50 фельдшерско-акушерских пунктов. Все условия есть», – рассказал министр здравоохранения РТ.

Не так давно был запущен сайт Диспансеризациярт.рф – пока он работает в тестовом режиме. Информация на нем публикуется и на русском, и на татарском языках, есть и версия для слабовидящих. На сайте можно узнать порядок прохождения диспансеризации для любого возраста. Можно скачать анкету, чтобы заполнить ее дома в спокойной обстановке. Можно подать заявку на обратную связь – вам позвонят из кол-центра и ответят на вопросы по теме диспансеризации.

«Перечень анализов, которые входят в диспансеризацию, регламентирован. Он достаточен, чтобы выявить изменения в здоровье. Если мы видим, что у молодого человека повышен холестерин, то мы понимаем, что у него есть проблемы с органами кровообращения, а эти болезни на первом месте по причинам смертности во всем мире», – отметил глава Минздрава РТ.

По словам Марселя Миннуллина, молодежь и трудоспособное население часто игнорируют диспансеризацию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В перечень анализов диспансеризации входят четыре основных скрининга по онкологии – это позволяет выявить наиболее часто встречающиеся виды рака, добавил он. Однако медики видят проблему – люди трудоспособного возраста не хотят идти на диспансеризацию. Все потому, что не хотят сидеть в очередях. Но и эту проблему в Минздраве республики придумали, как решить.

«Сейчас диспансеризация в поликлиниках идет отдельным потоком, то есть очереди на прием к врачу и на диспансеризацию разделены. Мы разделили городской и сельский цикл – для жителей сел, которые более чем на 20 километров отдалены от центра. Для них все делается на местах, не нужно приезжать в ЦРБ, фельдшер собирает все анализы, приезжают флюорограф, маммолог», – рассказал Марсель Миннуллин.

По стандарту на прохождение первого этапа диспансеризации человек должен потратить не больше двух часов – в первый этап входит прием врача, сбор анализов, флюорография. На следующий день, по готовности анализов, человек без очереди проходит к терапевту, чтобы получить заключение.

«За прошлый год удалось достигнуть очень хорошего результата по показателям ожидаемой продолжительности жизни. Она составила 75,25 года при общей смертности 10,7 промилле. Последний раз такой результат был в 1991 году. Конец года и начало этого года ознаменовалось ростом смертности, причем не только в Татарстане, но и во всей России. Много версий, почему это произошло: на первом месте болезни системы кровообращения, но есть и внешние причины: ДТП, получение травм и так далее», – отметил он.

Марсель Миннуллин добавил, что в Татарстане продолжают работать над повышением ожидаемой продолжительности жизни. Этой теме медики уделяют много внимания и сил.

В Татарстане есть все условия для того, чтобы выносить и родить ребенка. Помогают и бесплодным парам Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Из десяти женщин, пришедших на аборт, шесть удается отговорить»

«Рождаемость падает, и Татарстан в этом не исключение. Есть такое мнение, что чем наиболее развита страна, тем ниже там рождаемость. Плюс есть много разных причин, по которым женщины избегают беременности. Мы задались вопросом – может ли повлиять на их решение медицина?» – отметил глава Минздрава РТ.

В Татарстане есть все условия для того, чтобы выносить и родить ребенка. Помогают и бесплодным парам. Но вопрос с женщинами, которые не хотят детей, до недавних пор оставался на острие.

«Есть плановый показатель, при котором 30 процентов женщин, которые решились на аборт, нужно переубедить. В прошлом году мы не достигали этого показателя. Но с начала текущего года и по сей день мы реализовали проект – Республиканский центр кризисной беременности со своими филиалами в межрайонных центрах. Там работают и акушеры-гинекологи, и психологи-эксперты – они убеждают женщину не прерывать беременность», – рассказал министр.

Сегодня медикам Татарстана удалось достигнуть хорошего показателя: 64% женщин, которые задумались об аборте, решают оставить ребенка.

Болезни систем кровообращения уносят сегодня самое большое количество жизней Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У нас огромный пул людей, которые больше двух лет не посещали медорганизацию»

Болезни систем кровообращения уносят сегодня самое большое количество жизней. Причем не только людей в возрасте, но и молодых. И проблема, по словам Марселя Миннуллина, не в том, что эти болезни невозможно вылечить.

«От инсультов и инфарктов умирает всего 8,6 процента пациентов. Если не рассматривать физическое воздействие на пациента, то чаще всего внезапная смерть наступает от инсульта, кровопотери, не связанной с травмами. В остальных случаях болезнь можно своевременно выявить и оказать человеку медицинскую помощь. Но у нас огромный пул людей, мы их называем серой зоной, которые больше двух лет не посещали медорганизацию», – отметил министр здравоохранения РТ.

Ведь если человек не обращается к врачам, подчеркнул глава Минздрава РТ, это не значит, что он здоров.

«Возьмем, к примеру, онкологию. У человека, может быть, даже нет никаких жалоб. Она развивается годами – опухоль не вырастает за полгода. Понятно, что на третьей-четвертой стадии она начинает себя проявлять: человек теряет вес, чувствует усталость, боль», – отметил Миннуллин.

Если заметить болезнь вовремя и приступить к ее лечению, то в скором времени от недуга не останется и следа, добавил он.

«Перечень анализов, которые входят в диспансеризацию, регламентирован. Он достаточен, чтобы выявить изменения в здоровье» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С начала года на диспансеризации выявлено 820 онкологических заболеваний на начальной стадии»

«Никто не позаботится о вашем здоровье так, как вы сами. Человек должен сам осознавать важность этого. Тем более диспансеризация у нас бесплатная. Есть ряд стран, которые заставляют людей проверять свое здоровье, и теперь это у них в менталитете – они сами, осознавая необходимость этого, идут к врачам», – рассказал министр.

Миннулин привел пример: за 7 месяцев этого года на диспансеризации выявлено 820 онкологических заболеваний на начальной стадии. Около 80% злокачественных образований были выявлены на первой-второй стадиях заболевания.

На дообследование был направлен каждый четвертый человек – всего более 200 тысяч пациентов.

«Порядка 900 тысяч человек за этот год уже прошли профилактические осмотры, диспансеризацию и профилактические медосмотры. План на этот год – 1 млн 200 человек. В прошлом году план установили в 887 тысяч человек. Посмотрите, как поступательно идет рост выполнения плана по профилактическим мероприятиям, и это не может не радовать», – заключил глава Минздрава.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»