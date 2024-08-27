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«Восемь из десяти опухолей обнаружены на ранней стадии»: Минздрав РТ о спасенных жизнях
Кто и по каким причинам не идет на диспансеризацию и профосмотры в Татарстане? Сколько людей спасли свои жизни благодаря профилактике? Сколько женщин из десяти медикам удается отговорить от аборта? Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин рассказал журналистам, по каким направлениям и как именно усилило работу его ведомство.
«Диспансеризацию игнорирует молодежь и трудоспособное население»
Сегодня министр здравоохранения Татарстана ответил на самые актуальные вопросы, которые интересуют большинство жителей республики.
Для начала вспомнил о диспансеризации, которую, по его словам, часто игнорируют молодежь и трудоспособное население.
«Одна из приоритетных задач сегодня – это профилактическая медицина. Вообще задача Министерства здравоохранения не только республики, но и всей страны – это увеличение ожидаемой продолжительности жизни и снижение общей смертности. Этому уделяется огромное внимание – строятся стационары. Ежегодно в республике строится порядка 50 фельдшерско-акушерских пунктов. Все условия есть», – рассказал министр здравоохранения РТ.
Не так давно был запущен сайт Диспансеризациярт.рф – пока он работает в тестовом режиме. Информация на нем публикуется и на русском, и на татарском языках, есть и версия для слабовидящих. На сайте можно узнать порядок прохождения диспансеризации для любого возраста. Можно скачать анкету, чтобы заполнить ее дома в спокойной обстановке. Можно подать заявку на обратную связь – вам позвонят из кол-центра и ответят на вопросы по теме диспансеризации.
«Перечень анализов, которые входят в диспансеризацию, регламентирован. Он достаточен, чтобы выявить изменения в здоровье. Если мы видим, что у молодого человека повышен холестерин, то мы понимаем, что у него есть проблемы с органами кровообращения, а эти болезни на первом месте по причинам смертности во всем мире», – отметил глава Минздрава РТ.
В перечень анализов диспансеризации входят четыре основных скрининга по онкологии – это позволяет выявить наиболее часто встречающиеся виды рака, добавил он. Однако медики видят проблему – люди трудоспособного возраста не хотят идти на диспансеризацию. Все потому, что не хотят сидеть в очередях. Но и эту проблему в Минздраве республики придумали, как решить.
«Сейчас диспансеризация в поликлиниках идет отдельным потоком, то есть очереди на прием к врачу и на диспансеризацию разделены. Мы разделили городской и сельский цикл – для жителей сел, которые более чем на 20 километров отдалены от центра. Для них все делается на местах, не нужно приезжать в ЦРБ, фельдшер собирает все анализы, приезжают флюорограф, маммолог», – рассказал Марсель Миннуллин.
По стандарту на прохождение первого этапа диспансеризации человек должен потратить не больше двух часов – в первый этап входит прием врача, сбор анализов, флюорография. На следующий день, по готовности анализов, человек без очереди проходит к терапевту, чтобы получить заключение.
«За прошлый год удалось достигнуть очень хорошего результата по показателям ожидаемой продолжительности жизни. Она составила 75,25 года при общей смертности 10,7 промилле. Последний раз такой результат был в 1991 году. Конец года и начало этого года ознаменовалось ростом смертности, причем не только в Татарстане, но и во всей России. Много версий, почему это произошло: на первом месте болезни системы кровообращения, но есть и внешние причины: ДТП, получение травм и так далее», – отметил он.
Марсель Миннуллин добавил, что в Татарстане продолжают работать над повышением ожидаемой продолжительности жизни. Этой теме медики уделяют много внимания и сил.
«Из десяти женщин, пришедших на аборт, шесть удается отговорить»
«Рождаемость падает, и Татарстан в этом не исключение. Есть такое мнение, что чем наиболее развита страна, тем ниже там рождаемость. Плюс есть много разных причин, по которым женщины избегают беременности. Мы задались вопросом – может ли повлиять на их решение медицина?» – отметил глава Минздрава РТ.
В Татарстане есть все условия для того, чтобы выносить и родить ребенка. Помогают и бесплодным парам. Но вопрос с женщинами, которые не хотят детей, до недавних пор оставался на острие.
«Есть плановый показатель, при котором 30 процентов женщин, которые решились на аборт, нужно переубедить. В прошлом году мы не достигали этого показателя. Но с начала текущего года и по сей день мы реализовали проект – Республиканский центр кризисной беременности со своими филиалами в межрайонных центрах. Там работают и акушеры-гинекологи, и психологи-эксперты – они убеждают женщину не прерывать беременность», – рассказал министр.
Сегодня медикам Татарстана удалось достигнуть хорошего показателя: 64% женщин, которые задумались об аборте, решают оставить ребенка.
«У нас огромный пул людей, которые больше двух лет не посещали медорганизацию»
Болезни систем кровообращения уносят сегодня самое большое количество жизней. Причем не только людей в возрасте, но и молодых. И проблема, по словам Марселя Миннуллина, не в том, что эти болезни невозможно вылечить.
«От инсультов и инфарктов умирает всего 8,6 процента пациентов. Если не рассматривать физическое воздействие на пациента, то чаще всего внезапная смерть наступает от инсульта, кровопотери, не связанной с травмами. В остальных случаях болезнь можно своевременно выявить и оказать человеку медицинскую помощь. Но у нас огромный пул людей, мы их называем серой зоной, которые больше двух лет не посещали медорганизацию», – отметил министр здравоохранения РТ.
Ведь если человек не обращается к врачам, подчеркнул глава Минздрава РТ, это не значит, что он здоров.
«Возьмем, к примеру, онкологию. У человека, может быть, даже нет никаких жалоб. Она развивается годами – опухоль не вырастает за полгода. Понятно, что на третьей-четвертой стадии она начинает себя проявлять: человек теряет вес, чувствует усталость, боль», – отметил Миннуллин.
Если заметить болезнь вовремя и приступить к ее лечению, то в скором времени от недуга не останется и следа, добавил он.
«С начала года на диспансеризации выявлено 820 онкологических заболеваний на начальной стадии»
«Никто не позаботится о вашем здоровье так, как вы сами. Человек должен сам осознавать важность этого. Тем более диспансеризация у нас бесплатная. Есть ряд стран, которые заставляют людей проверять свое здоровье, и теперь это у них в менталитете – они сами, осознавая необходимость этого, идут к врачам», – рассказал министр.
Миннулин привел пример: за 7 месяцев этого года на диспансеризации выявлено 820 онкологических заболеваний на начальной стадии. Около 80% злокачественных образований были выявлены на первой-второй стадиях заболевания.
На дообследование был направлен каждый четвертый человек – всего более 200 тысяч пациентов.
«Порядка 900 тысяч человек за этот год уже прошли профилактические осмотры, диспансеризацию и профилактические медосмотры. План на этот год – 1 млн 200 человек. В прошлом году план установили в 887 тысяч человек. Посмотрите, как поступательно идет рост выполнения плана по профилактическим мероприятиям, и это не может не радовать», – заключил глава Минздрава.
Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
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