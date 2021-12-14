Восемь игроков «Синтеза» вызваны в сборную России по водному поло

Сегодня восемь игроков ватерпольного казанского клуба «Синтез» отправятся в расположение сборной России по водному поло. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе клуба.

В список попали 6 полевых ватерполистов и два вратаря. Среди них Адель Латыпов, Сергей Лисунов, Даниил Пронин, Егор Васильев, Никита Деревянкин, Роман Шепелев, Игорь Чирков и Евгений Костров.

Сборы сборной России пройдут на базе «Озеро Круглое» с 15 по 28 декабря. Данные сборы проходят в Подмосковье каждый год и направлены на общую физическую подготовку ватерпольной сборной России.

Напомним, что «Синтез» является действующим чемпионом России и лидирует в текущем чемпионате. В последнем поединке казанцы обыграли «Спартак-Волгоград» со счетом 10:9.