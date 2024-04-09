Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Восемь детсадов Казани отремонтируют за 76 млн рублей
В Казани запланирован капитальный ремонт зданий восьми детских садов. Стоимость работ составляет почти 76 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
Ремонт затронет два детсада в Авиастроительном районе: №22 и №123 комбинированного вида, по одному — в Кировском и Московском: №80 и Центр развития ребенка — детский сад №387.
Остальные учреждения находятся в Советском районе города: №177 по л.Натана Рахила, №60 по ул.Академика Сахарова, №8 по ул.Чэчэк, а также основное здание детсада №168 по проспекту Альберта Камалеева.
Завершить ремонт планируют в срок до 1 декабря. Работы профинансируют из федерального и республиканского бюджетов.
Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана.
Фото: © «Татар-информ»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»