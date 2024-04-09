Восемь детсадов Казани отремонтируют за 76 млн рублей

В Казани запланирован капитальный ремонт зданий восьми детских садов. Стоимость работ составляет почти 76 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Ремонт затронет два детсада в Авиастроительном районе: №22 и №123 комбинированного вида, по одному — в Кировском и Московском: №80 и Центр развития ребенка — детский сад №387.

Остальные учреждения находятся в Советском районе города: №177 по л.Натана Рахила, №60 по ул.Академика Сахарова, №8 по ул.Чэчэк, а также основное здание детсада №168 по проспекту Альберта Камалеева.

Завершить ремонт планируют в срок до 1 декабря. Работы профинансируют из федерального и республиканского бюджетов.

Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана.

Фото: © «Татар-информ»