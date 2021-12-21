Восемь детей-сирот получили новое жилье в Высокогорском районе Татарстана

Фото: Госжилфонд при Президенте РТ

В селе Дубъязы в Высокогорском районе Татарстана состоялось заселение 8-квартирного жилого дома от Госжилфонда при Президенте РТ. Новое жилье получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба ГЖФ.

Новостройка расположена по улице Ленина. Сироты бесплатно получили в ней от государства квартиры площадью от 32 до 35 квадратных метров. Здесь все готово для проживания: уcтановлена сантехника, газовые плиты, датчики пожарной сигнализации, счетчики учета воды, газа, электроэнергии, а также двухконтурные котлы индивидуального отопления.

Одним из обладателей ключей стал Виктор Кузнецов. До этого он снимал квартиру в Казани.

«Очень рад, что у меня теперь есть свой угол. Приятно держать в руках ключи от собственной новой квартиры. Можно всерьез и о женитьбе задуматься. Квартира мне очень понравилась. Главное, есть свой газовый котел, значит за отопление не придется переплачивать. Благодарен всем за такой подарок к Новому году. Буду потихоньку готовиться к переезду, покупать новую мебель, необходимые в быту мелочи», — поделился впечатлениями новосел.

Президент РТ Рустам Минниханов поручил в 2022 году обеспечить бесплатным жильем 636 детей-сирот.