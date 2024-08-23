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Восемь человек, включая двух россиян, погибли при оползне на Пхукете
В пятницу утром в курортной провинции Пхукет, Таиланд, произошел сход оползня, вызванный сильными дождями. Стихийное бедствие привело к гибели восьми человек, включая двух граждан России, сообщает РИА Новости.
Оползень частично разрушил виллу в районе Карон, расположенную на склоне горы. На вилле проживала российская семейная пара и обслуживающий персонал.
Среди погибших также оказались четверо граждан Мьянмы, предположительно работники, и одна гражданка Таиланда.
Изначально сообщалось, что российская пара пропала без вести, но позже подтвердилась информация об их гибели. Спасатели и полиция продолжают разбирать завалы и вести поисковую операцию на месте происшествия.
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