Восемь человек, включая двух россиян, погибли при оползне на Пхукете

В пятницу утром в курортной провинции Пхукет, Таиланд, произошел сход оползня, вызванный сильными дождями. Стихийное бедствие привело к гибели восьми человек, включая двух граждан России, сообщает РИА Новости.

Оползень частично разрушил виллу в районе Карон, расположенную на склоне горы. На вилле проживала российская семейная пара и обслуживающий персонал.

Среди погибших также оказались четверо граждан Мьянмы, предположительно работники, и одна гражданка Таиланда.

Изначально сообщалось, что российская пара пропала без вести, но позже подтвердилась информация об их гибели. Спасатели и полиция продолжают разбирать завалы и вести поисковую операцию на месте происшествия.