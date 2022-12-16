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Происшествия
16 декабря 2022  08:42
Полина Шевчук

Восемь человек стали жертвами ДТП с вахтовым автобусом в Хабаровском крае

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Страшное ДТП произошла сегодня рано утром на трассе Хабаровск –Комсомольск-на-Амуре, сообщает РИА Новости.

Авария случилась не доезжая села Троицкое Нанайского района. По предварительным данным, водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников ООО «Амур Минералс», на повороте не удержал автобус и вылетел в кювет.

На месте погибли 7 человек, еще 23 получили различные травмы. Один из пострадавших скончался в больнице.
 

#смертельное дтп #дтп с автобусами
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