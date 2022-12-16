Восемь человек стали жертвами ДТП с вахтовым автобусом в Хабаровском крае

Страшное ДТП произошла сегодня рано утром на трассе Хабаровск –Комсомольск-на-Амуре, сообщает РИА Новости.

Авария случилась не доезжая села Троицкое Нанайского района. По предварительным данным, водитель автобуса Golden Dragon, перевозивший работников ООО «Амур Минералс», на повороте не удержал автобус и вылетел в кювет.

На месте погибли 7 человек, еще 23 получили различные травмы. Один из пострадавших скончался в больнице.

