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Ру Тат
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Происшествия
27 января 2023  22:25

Восемь человек погибли в результате теракта у синагоги в Иерусалиме

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Восемь человек погибли и еще десять получили ранения в результате теракта, произошедшего в районе Неве Яаков, который находится в восточной части Иерусалима. Об этом пишет газета The Jerusalem Post. 

По информации издания, террорист был убит сотрудниками сил безопасности при попытке скрыться. Комиссар полиции Яков Шабтай выехал на место происшествия, правоохранители прочесывают местность в поисках возможных сообщников нападавшего.

В свою очередь газета The Times Of Israel уточняет, что террорист подъехал на автомобиле к зданию синагоги и открыл огонь.

Генеральный директор службы скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» (MDA) Эли Бин в свою очередь рассказал телеканалу Kan, что ранения получили 12 человек, большинство из которых находятся в критическом состоянии. 

#Израиль #иерусалим #теракт
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