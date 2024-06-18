Восемь человек погибли, 13 пострадали в результате крупного ДТП в Рязанской области

ДТП с многочисленными жертвами произошло в Шиловском районе Рязанской области. По данным РИА Новости, в результате столкновения четырех автомобилей на трассе М5 «Урал» погибли 8 человек, еще 13 получили травмы различной степени тяжести, в том числе трое несовершеннолетних детей.

Всего в аварии пострадали 21 человек. Выжившие были экстренно госпитализированы в близлежащие медицинские учреждения. На месте трагедии работали спасатели, сотрудники ГИБДД, следователи и экстренные службы.

Установлением всех обстоятельств, устранением последствий аварии и организацией движения на участке трассы М5 занимаются оперативные группы под личным контролем прокурора региона Дмитрия Коданева.

Предварительная информация от ГИБДД указывает, что причиной страшной аварии стал выезд пассажирского автобуса на встречную полосу движения. Обстоятельства произошедшего выясняются.