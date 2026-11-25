Сегодня вечером на трассе М-12 в Елабужском районе Татарстана, вблизи деревни Чирши, произошло ДТП с вахтовым автобусом. Его последствия ликвидируют 14 человек и 6 единиц техники, рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

Как стало известно «Татар-информу», в автобусе находились 12 человек. Из них 8 направлены на осмотр в Елабужскую ЦРБ, водитель остался на месте. Еще три пассажира в помощи медиков не нуждались и уехали самостоятельно.

Обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняются.