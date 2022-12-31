Восемь человек, из которых четверо — дети, пострадали в массовом ДТП с фурой в Татарстане

фото: очевидцы

Серьезное ДТП произошло накануне в восьмом часу вечера на трассе М7 в Мензелинском районе Татарстана.

Как стало известно «Татар-информу» со слов очевидцев, дорогу не поделили три автомобиля — легковушки «Лада» и KIA и фура Ford. От сильнейшего удара автомобили раскидало по дороге.

По данным «Татар-информа», в иномарке находилась семья из Удмуртии с двумя маленькими детьми. Все они получили тяжелые травмы.

Фото: © очевидцы

«В отечественной легковушке также ехала семья с двумя детьми. У водителя подозрение на перелом ноги. У двух мальчиков — раны на лице, травмы головы. Женщина также пострадала. Всех забрали в больницу», — поделились с агентством свидетели происшествия.