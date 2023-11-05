«Ворота» в историческую Казань появятся на улице Татарстан

Своеобразные «ворота» в историческую часть Казани украсят дом №7 по ул.Татарстан. Новый арт-объект будет завершен до конца ноября, рассказали в телеграм-канале мэрии столицы РТ.

Рисунок изготовлен из металла и, как ожидается, будет украшен подсветкой.

Идея разместить здесь «вход» в историческую часть города неслучайна — рядом с домом начинается Старо-Татарская слобода.

Видео: https://t.me/kzn_official/