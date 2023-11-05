news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 5 ноября 2023 17:16

«Ворота» в историческую Казань появятся на улице Татарстан

Скопировать ссылку

Своеобразные «ворота» в историческую часть Казани украсят дом №7 по ул.Татарстан. Новый арт-объект будет завершен до конца ноября, рассказали в телеграм-канале мэрии столицы РТ.

Рисунок изготовлен из металла и, как ожидается, будет украшен подсветкой.

Идея разместить здесь «вход» в историческую часть города неслучайна — рядом с домом начинается Старо-Татарская слобода.

Видео: https://t.me/kzn_official/

#арт-объект
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100