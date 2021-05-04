Воронков признан лучшим игроком «Ак Барса» за сезон

Болельщики казанского «Ак Барса» выбрали 20-летнего нападающего Дмитрия Воронкова лучшим игроком сезона. Итоги голосования подвела пресс-служба команды.

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков провел прекрасный сезон. Он играл мощно, азартно и результативно, набрав максимальных ход в плей-офф, который заканчивал со сломанной челюстью, но в игре. Поэтому закономерно, что именно этот хоккеист оказался выбран болельщиками лучшим игроком сезона 2020/2021. Юноша заслужил приглашение в национальную сборную.

Воронков играет в системе казанского клуба с 2018 года. Он прошел «Ирбис» и «Барс», а с сезона 2018/2019 привлекался к играм за основную команду, где сейчас прочно застолбил себе место.

В прошлом сезоне Воронков сыграл 53 матча в регулярном чемпионате, в которых набрал 19 очков результативности (7+12). А в плей-офф показал отличный результат и смог отличиться 6 голами и 4 передачами в 15 играх.