Воронков – огонь, Радулов – пожар: «Ак Барс» спалил «волков», но чем недоволен Билл?

После игры Зинэтула Билялетдинов остался недоволен поведением игроков «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

Кровь, драки, провокации: «Ак Барс» расплескивает эмоции уже в первом раунде плей-офф

В этом матче было все. Красивые голы, оголенные нервы и даже драка в кровь с профессиональными, по любым меркам, апперкотами от Александра Радулова. По итогам матча «Тасманский дьявол» чуть не оформил хет-трик Горди Хоу. То есть, забил гол и подрался на льду, не хватило только голевой передачи.

«Ак Барс» уверенно победил (4:1), тем самым ответив «Нефтехимику» за поражение в овертайме в среду (2:3). Казанская команда буквально горела игрой, кипя эмоциями и отвечая на все провокации соперника практически все 60 минут игрового времени.

Но это и должно пугать поклонников «Ак Барса». Во-первых, речь идет лишь о первом раунде плей-офф, а эмоции надо бы сохранить на поздние этапы и решающие противостояния. Да и вообще, кубковые матчи это скорее про хладнокровие, расчет и дисциплину, а не то, что мы увидели от «Ак Барса» накануне. Короче, это не шоу, а спорт и битва за трофей.

Чем недоволен Билялетдинов?

Более того, во всех чемпионских сезонах «Ак Барса» вы не вспомните, чтобы казанские хоккеисты дрались на льду и постоянно отвечали на провокации. Казанцы в матчах на вылет с показным безразличием душили соперников на льду. То есть, вчерашний «Ак Барс» совсем не похож на коллектив Зинэтулы Билялетдинова в матчах плей-офф. Это и должно тревожить. Тренера, в том числе. После игры корреспондент «ТИ-Спорт» поговорил на эту тему с Зинэтулой Билялетдиновым на пресс-конференции.

- Драки – это, конечно, зрелищно. Но я не припомню, чтобы ваши команды в плей-офф столько дрались. Вряд ли это были частью плана, будут ли предприниматься меры? – уточнил журналист нашего издания.

– Мера ответственности здесь должна быть намного выше, конечно. Некоторые вещи нужно просто убирать, этого не должно быть. Будем работать.

- Также сегодня было много удалений. Что случилось?

- Вы внимательно смотрели игру? Нормальные удаления?

- Я не могу оценивать судейство. По факту много удалений

- Удаления были, согласен, с обеих сторон. Много удалений, такого не должно быть, – ответил Билялетдинов.

Даже сам тренер был на пресс-конференции более эмоционален, чем обычно. Градус игры сказался и на хладнокровном Билле. Конечно, на фоне других специалистов, это можно было назвать спокойствием. Он не тер нос и не прикладывался к бутылке с водой, как Дмитрий Квартальнов. Не хамил журналистам в стиле Олега Знарка. Но на фоне самого себя Билялетдинов был довольно эмоционален.

Билялетдинова не устраивает, что команда ведется на провокации Фото: ak-bars.ru

Очевидно, что тренера не устраивает, что его команда так легко «ведется» на провокации на льду уже в первом раунде. И не выполняет требования по игровой дисциплине. Вряд ли это помешает «Ак Барсу» пройти нижнекамский «Нефтехимик». Разница в классе команд слишком уж велика. Но против условных «Магнитки», «Авангарда» и даже «Салавата Юлаева» это может «барсам» аукнуться.

Наверное, даже хорошо, что «Ак Барс» проиграл первую игру серии в среду. Ведь у Билялетдинова будет лишний матч, чтобы устранить недостатки.

Пробуждение лидеров «Ак Барса»

По первой главке данного текста может показаться, что «Ак Барс» и сегодня проиграл. Конечно же нет. Обнадеживающих моментов в игре казанцев хватало. Прежде всего, по сравнению с первым поединком серии, ощутимо прибавили лидеры команды. Про Радулова мы уже сказали. Помимо него, дублем отметился Дмитрий Воронков, заявив тем самым, что готов в 22 года быть лидером «Ак Барса» и в плей-офф.

– Хорошая, боевая игра. Всех с победой. Никакого напряжения нет, всё хорошо. Все работают, стараются, моменты приходят через работу. Саня Радулов много подсказывает, говорит, что нужно работать и только работать, тогда всё будет получаться. Так и пришли к этому, - говорил Воронков после игры.

Дмитрий Воронков после этой встречи вместе со Станиславом Галиевым возглавил список снайперов «Ак Барса» в плей-офф. Если первый выстрелил дуплетом накануне, то второй забрасывает строго по одной шайбе за матч.

Кроме них, вчера расчехлил ассистентскую пушку Вячеслав Войнов — на его счету две голевые передачи. А Дмитрий Кагарлицкий накануне добавил результативный пас к заброшенной шайбе в первой игре серии. Не ушел без набранного очка даже Вадим Шипачев. Он выдал шикарную передачу под голевой бросок Галиеву.

Что придумает казанский «Акела»

У нас нет больших сомнений, что всего этого, вкупе с россыпью звезд в составе «Ак Барса», хватит для победы над «Нефтехимиком». Но что будет дальше? Ситуация еще сложнее, учитывая, что главные «бойцы» в команде сосредоточены в первом звене.

Такое звено будет непросто урезонить даже Билялетдинову Фото: ak-bars.ru

Они, и дерутся, и делают результат в атаке. В таких условиях, Билялетдинову будет непросто урезонить того же Радулова, который служит живым примером для Сафонова и Воронкова.

Казанским болельщикам остается уповать лишь на опыт и авторитет Билялетдинова. Будет интересно посмотреть, что предпримет казанский «Акела».