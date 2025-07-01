Воронков без контракта, Свечников и Сергачев шикуют: экс-татарстанцы на рынке НХЛ

Сегодня в НХЛ открывается трансферное окно, а два россиянина с казанским прошлым — Дмитрий Воронков и Николай Коваленко — остаются в подвешенном состоянии, у них завершились контракты. Другие татарстанцы, Андрей Свечников и Михаил Сергачев, провели шикарный сезон и могут почивать на лаврах. Как дела у татарстанских энхаэловцев — в обзоре «ТИ-Спорт»





У Дмитрия Воронкова сегодня в полночь завершился контракт новичка с «Блю Джекетс», а о новом пока ни слова со стороны клуба

Фото: Jenn G, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

Дмитрий Воронков. Почему «Коламбус» не держится за россиянина?

У Дмитрия Воронкова сегодня в полночь завершился контракт новичка с «Блю Джекетс», а о новом пока ни слова со стороны клуба. Учитывая, что нападающий получал одну из самых маленьких зарплат в 925 тысяч долларов в год и при этом приносил ощутимый результат, в «Коламбусе» были полностью довольны приобретением. Однако сладкие времена для «жакетов» закончились, и следующее соглашение Воронкова будет куда тяжелее. Поэтому разговоры о том, что «Коламбус» предлагал своего форварда в «Нью-Йорк Айлендерс», не вызывают удивления.

По новому соглашению нападающий запросит не менее 4 миллионов долларов в год. И хотя эти деньги у клуба имеются, а под потолком зарплат достаточно места, генменеджер и президент клуба Дон Уодделл по-прежнему сомневается в целесообразности сохранения хоккеиста в составе.

На это влияет и отсутствие значимых результатов команды, постоянное отсутствие в плей-офф. Очевидно, что в такой ситуации менеджеры начинают склоняться к революции вместо эволюции и искать путь перезапуска с новыми лицами в составе.

С другой стороны, на что рассчитывает команда из Огайо в случае ухода одного из стержневых хоккеистов, который отлично влился в коллектив и постоянно прогрессирует? В минувшем сезоне в регулярном чемпионате НХЛ он провел 73 игры, в которых набрал 47 (23+24) очков. Помимо его прогресса в статистике и места в большинстве, Воронков еще и выступает неплохим «беспокоящим фактором» для соперника, когда нужно надавить, припугнуть или заступиться за партнера по команде.

«Айлендерс» уже отказались от предложения «Коламбуса» обменять своего защитника Ноа Добсона на Дмитрия Воронкова. В Нью-Йорке решили обменять Добсона в «Монреаль» на Эмиля Хейнемана и два выбора в первом раунде нынешнего драфта НХЛ: 16-й и 17-й пики.

Говорить на этом фоне о возвращении хоккеиста в «Ак Барс», которого так давно жаждет Марат Валиуллин, не приходится. Желающие забрать гренадера в НХЛ, способного и забивать и хорошо действовать в единоборствах, точно найдутся. Другой вопрос, на какие уступки по финансам придется пойти хоккеисту, чтобы получить новый контракт в командах НХЛ.

Николай Коваленко остается в подвешенном состоянии уже достаточно продолжительное время Фото: ak-bars.ru

Николай Коваленко в подвешенном состоянии. Останется в НХЛ или в армию

Бывший форвард «Ак Барса» Николай Коваленко, сыгравший в Казани один сезон 2021/2022, остается в подвешенном состоянии уже достаточно продолжительное время. В «Сан-Хосе» продолжается перестройка команды, и, судя по всему, в услугах россиянина там заинтересованы не сильно. Накануне завершилось его соглашение с «акулами», так что теперь форвард тоже свободный агент.

В конце мая появилась информация, что игрока очень хочет видеть в своих рядах московский ЦСКА и якобы готовится обмен с «Торпедо», в результате которого хоккеист получит трехлетний контракт, а нижегородский клуб не получил бы практически ничего. Однако с тех пор никаких вестей не появилось. Более того, в Нижнем Новгороде сообщили, что Коваленко видит себя в КХЛ только в составе «Торпедо».

«Самое главное — решение самого Николая. Он недавно приезжал в Нижний, сказал, что ждет ясности за океаном, но в КХЛ он видит себя только в Нижнем Новгороде. Нет оснований не доверять Николаю. В Нижнем под сводами дворца висит стяг его отца, Николай хотел свой такой же стяг повесить — надеюсь, для этого будет повод. В такой сезон, в год открытия нового дворца, мы бы хотели видеть его в «Торпедо». Это для нас больше, чем хоккей. Это семья — мы все верим в большую мечту, осознаем, какой у нас город, болельщики за нами. Пусть немного неудачным был этот сезон, тем больше хочется показать хороший результат», — сказал председатель правления «Торпедо» Максим Гафуров пресс-службе КХЛ.

В июне отец хоккеиста, олимпийский чемпион 1992 года Андрей Коваленко, рассказал, что сам хоккеист пока на родину возвращаться не спешит и еще попробует прошерстить рынок НХЛ в поисках заинтересованных в нем клубов.

«Ничего нового не скажу. Николай улетел в Северную Америку на подготовку к новому сезону. 1 июля он становится ограниченно свободным агентом, все права на территории НХЛ закреплены за «Сан-Хосе». Николай намерен протестировать рынок НХЛ, подписать там контракт. Если говорить о КХЛ, то тут тоже все по регламенту — права на Николая принадлежат «Торпедо». На территории КХЛ именно этот клуб и будет всё решать», — цитирует Андрея Коваленко Russia-Hockey.ru.

Результативность хоккеиста не самая внушительная, но и не провальная. В сезоне 2024/25 Николай Коваленко играл за «Колорадо» и «Сан-Хосе», проведя 57 матчей и набрав 20 (7+13) очков. Если за океаном кто-то и подпишет хоккеиста, то на скромный контракт до 1 миллиона долларов. В противном случае – возвращение домой в Нижний или красная звезда на груди.

После «ссылки» Михаила Сергачева в «Юту» никто ничего хорошего не ждал. А Сергачев стал лучшим защитником команды Фото: Jenn G, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

Михаил Сергачев нашел себя в «Юте»

У нижнекамского воспитанника все более чем шикарно, вопреки ожиданиям, что защитник впадет в хандру после того, как его обменяли из солнечной Флориды в провинциальную Юту.

Прошлым летом «Тампа-Бэй» сыграла на опережение и избавилась от дорогущего контракта. С 1 июля 2024 года вступал в силу пункт о запрете на обмен без согласия игрока. Риски оставались высокие, учитывая восьмилетний контракт Михаила Сергачева на сумму $68 миллионов, который начал действовать в сезоне 2023/24.

После «ссылки» Сергачева в «Юту» никто ничего хорошего не ждал. Новая франшиза в плей-офф в первый сезон не вышла, но выступила вполне достойно. А Сергачев стал лучшим защитником команды. Более того, в минувшем сезоне Сергачев стал самым результативным среди российских защитников по итогам регулярного чемпионата НХЛ, набрав 53 (15+38) очка в 77 матчах, благодаря чему оказался одновременно лучшим снайпером и лучшим ассистентом среди игроков своего амплуа из России.

У 27-летнего россиянина в минувшем сезоне была максимальная зарплата среди россиян за конкретный сезон. А именно 11,5 миллиона. Это даже больше, чем у Александра Овечкина с его 11 миллионами за сезон и Панарина (10 млн). Будет получать Сергачев такую зарплату и далее. А учитывая, что у него всё в порядке с качеством игры и амбициями «мамонтов», ни о каком обмене речи не идет.

Андрей Свечников провел не самый выдающийся регулярный чемпионат в «Каролине» Фото: Jenn G, CC BY-SA 2.0, commons.wikimedia.org

Андрей Свечников прогрессирует из сезона в сезон

Воспитанник «Ак Барса» (с некоторой натяжкой) Андрей Свечников провел не самый выдающийся регулярный чемпионат в «Каролине». В минувшем чемпионате Андрей сыграл 72 матча в регулярке, набрав 48 (20+28) очков.

Зато шикарно раскрылся в розыгрыше Кубка Стэнли, проведя лучший плей-офф в своей карьере. Нападающий отличился голом уже в первом же матче против «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1), а в четвертой игре серии (5:2) оформил хет-трик. Всего же из противостояния с «дьяволами» он набрал 6 (5+1) очков и вошел в гонку лучших снайперов плей-офф. Далее он забрасывал три матча подряд «Вашингтону».

По итогу же нападающий «Каролины» стал лучшим российским бомбардиром Кубка Стэнли. В 15 матчах он набрал 12 (8+4) очков, его клуб сыграл три серии, дойдя до полуфинала. В общем списке бомбардиров Кубка Стэнли Свечников занял 23-е место.

На данный момент россиянин находится в самых комфортных для себя условиях. Он прибавляет с каждым новым сезоном, постепенно отвоевывая себе статус лидера «Харрикейнз». При этом у него он остается еще половина восьмилетнего контракта, заключенного в августе 2021 года, с общей суммой в 62 миллиона долларов.

Карьера казанского воспитанника складывается значительно более удачно, чем у старшего брата, Евгения. В будущих сезонах «Каролина» может претендовать и на Кубок, команда набирается опыта. Небольшие штрихи в составе – и 25-летний россиянин может поднять чашку над головой в составе «ураганов».