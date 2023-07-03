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Воронежский губернатор сообщил о четверых пострадавших за время режима КТО
За время действия режима КТО в Воронежской области пострадали четыре человека, в том числе один ребенок, сообщает губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.
«Легкий вред здоровью получили 4 жителя региона, среди которых один ребёнок. Им выплатим по 100 тысяч рублей. Поручил оперативно провести все необходимые работы и выплаты», – указано в сообщении.
Отмечается, что за время действия режима КТО повреждены пара десятков жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили. Общий объём затрат на восстановление объектов для бюджета вполне под силу, указал губернатор.
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