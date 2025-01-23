Воробьев вновь на грани отставки: что происходит с ЦСКА в первый месяц 2025 года

После 47 игр «армейцы» располагаются на втором месте Западной конференции. Почему ЦСКА снова впал в кризис после 11-матчевой победной серии - читайте в материале «ТИ-Спорта».





ЦСКА провернул неудачные трансферы в последние дни дедлайна обменов в КХЛ?

Очевидный кризис «армейцев» в январе невозможно игнорировать. Команде Ильи Воробьева в первый месяц 2025 года удалось обыграть лишь «Спартак» (4:2) и «Сибирь» по буллитам (3:4). ЦСКА продолжает пребывать на лидирующих позициях в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Однако плотность команд со второго по седьмое место настолько высока, что буквально на следующей неделе «армейцы» могут запросто скатиться сильно вниз на «Западе».

Чем можно объяснить текущее положение дел ЦСКА? Ведь еще недавно подопечные Воробьева выдали серию из 11 победных матчей подряд. Прежде всего возникают вопросы к работе «армейцев» в последние дни дедлайна обменов. В конце декабря ЦСКА пополнили Станислав Галиев, Коул Касселс и Рурк Шартье. Однако пока что ни один из этих хоккеистов от слова совсем не блещет статистикой.У Галиева в девяти матчах за «армейцев» всего одно набранное очко (1+0) при показателе полезности «минус» семь. Касселс за пять игр в составе ЦСКА ни разу не отметился результативными действиями. У Шартье в семи матчах за новый клуб так же нет набранных очков, а показатель полезности за данный период – «минус» девять.

Принимая во внимание «успехи» новичков, нельзя не отметить, как легко ЦСКА расстался в декабре с нападающим Константином Окуловым, отпустив его в «Авангард». Переехав в Омск, форвард сразу оказался на лидирующих ролях в команде Ги Буше. И, кажется, что ЦСКА с трансфером Касселса взамен сильно ошибся.

Вратарский вопрос продолжает быть болезненным для ЦСКА

Второй сезон кряду ЦСКА продолжает мучаться с вратарями. В прошлом году в плей-офф так было с Иваном Федотовым.

Сейчас у ЦСКА новая бригада голкиперов – Просветов и Хомченко. Но проблемы с надежностью вратарей остались те же. К Просветову было достаточно вопросов по ходу осенней части регулярного чемпионата. Вызволив голкипера из НХЛ, ЦСКА, казалось, закрыл дилемму о наличие классного первого вратаря в команде.

Тем не менее, Просветов отыграл первую половину регулярного чемпионата нестабильно, пропуская в среднем более двух шайб за матч. Что касается Хомченко, то ЦСКА приобрел его у «Авангарда» по ходу этого сезона. После яркой вспышки в «Адмирале» Павел так и не смог стать своим в Омске. Голкиперу давали в «Авангарде» шансы не раз, но оправдать их в должной мере Хомченко не сумел.

Перезагрузка в стане «армейцев» для голкипера складывается не очень удачно. В минувшем матче против «Северстали» (4:5 по булл.) Хомченко пропускал чудовищно легкие голы. Оборона ЦСКА и так не может похвастаться сильными кадрами, особенно на фоне травмы Нестерова. А когда еще ошибки защиты совсем не подчищают вратари – значит, быть беде. Что собственно и вытекает у ЦСКА, судя по последним результатам. К этому часу за пять игр в составе «армейцев» у Хомченко всего лишь 82,9 % отраженных бросков.

На Воробьева давят внешние условия?

Когда руководство ЦСКА назначало на должность главного тренера Илью Воробьева, перед наставником команды ставились самые высокие задачи. В контракте специалиста прописано, что если он в первый сезон хотя бы не выйдет в финал – то соглашение с ним может быть расторгнуто в одностороннем порядке.

По ходу нынешнего сезона «армейцы» уже единожды были в глубоком кризисе в октябре, а сам Воробьев был недалек от увольнения после позорного поражения от «Металлурга» (0:7). Сейчас пессимистичных разговоров об отставке Ильи Петровича пока что нет.

Во-первых, у ЦСКА есть запас прочности по очкам в таблице за счет фантастически успешного декабря. А, во-вторых, «армейцы» элементарно не успеют сработаться с новым главным тренером за оставшиеся два месяца регулярки, если вдруг Воробева отправят в отставку.

Чемпионские традиции Сергея Федорова разбились в пух и прах в недавнем плей-офф. ЦСКА вылетел уже в первом раунде от «Локомотива». От Воробьева логично требуют добротных результатов весной, дабы загладить вину за прошлогодний провальный плей-офф. Между тем, игра «армейцев» на старте 2025 года не может обнадеживать на успешный кубковый путь. С другой стороны, это может быть и запланированный кризис. Подобное в КХЛ случалось и не раз.

фото на анонсе: cska-hockey.ru