Воробьев: В школах должны учиться дети со знанием русского языка и легальным статусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в школах должны обучаться только те дети мигрантов, которые знают русский язык и легально проживают в России. Он не гарантировал, что дети, не владеющие русским, смогут поступить в школы региона, сообщает РИА Новости.

Ранее радио Sputnik ошибочно сообщило, что Воробьев допустит обучение в Подмосковье детям, не знающим русского языка. Эта информация была опровергнута пресс-службой губернатора. Воробьев отметил, что в учебных заведениях должны учиться только те, кто владеет русским языком и имеет законное основание для проживания в России.