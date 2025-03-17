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Общество 17 марта 2025 22:34

Воробьев: В школах должны учиться дети со знанием русского языка и легальным статусом

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в школах должны обучаться только те дети мигрантов, которые знают русский язык и легально проживают в России. Он не гарантировал, что дети, не владеющие русским, смогут поступить в школы региона, сообщает РИА Новости.

Ранее радио Sputnik ошибочно сообщило, что Воробьев допустит обучение в Подмосковье детям, не знающим русского языка. Эта информация была опровергнута пресс-службой губернатора. Воробьев отметил, что в учебных заведениях должны учиться только те, кто владеет русским языком и имеет законное основание для проживания в России.

#андрей воробьев #подмосковье #мигранты
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