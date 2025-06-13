Воробьев: брошенная матерью в аэропорту Антальи новорожденная девочка обрела семью

Фото: Телеграм-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

Семимесячная девочка, которую в октябре 2024 года нашли в аэропорту Антальи, теперь живет в новой любящей семье. О судьбе малышки 13 июня сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Любящую семью наконец обрела семимесячная Николь. В октябре 2024 года мать родила ее в аэропорту в Анталье и бросила. К счастью, девочку вовремя нашли и передали врачам. Спасибо каждому, кто помогал Николь как можно скорее вернуться на Родину», — написал губернатор в своем Телеграм-канале.

С приемной матерью девочка уже вернулась в Россию и теперь проживает в городе Павловский Посад. Приемная семья — супруги Макаровы — уже воспитывают одного приемного ребенка.

Напомним, трагедия произошла 14 октября 2024 года: 18-летняя россиянка родила ребенка в туалете международного аэропорта Антальи и оставила новорожденную в унитазе. Девочку вовремя обнаружили и доставили в больницу, а в отношении матери было возбуждено уголовное дело.

Позже россиянка заявила, что не знала о своей беременности и выразила желание вернуть ребенка. Однако 24 февраля 2025 года суд в Турции приговорил ее к 15 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство близкого родственника.