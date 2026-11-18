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Бывший форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей негативно оценил выступление национальной команды в текущем розыгрыше Лиги наций.

По итогам турнира украинцы заняли третье место в Лиге B, отстав от Северной Ирландии и Венгрии, но опередив Грузию.

В интервью «Футбол 24» Воробей заявил, что считает этот сезон провальным, отметив, что группа была ровной, а соперники — не самыми именитыми и сильными.

При этом он признал, что команде удалось сохранить место в Лиге B, и назвал это положительным моментом.

«Да о чем тут говорить? Я считаю, что этот сезон — провальный! Группа была ровной. Не думаю, что сборные Венгрии или Северной Ирландии — очень именитые и сильные соперники. То же самое касается и сборной Грузии. Я убежден, что мы полностью провалили этот цикл. Да, слава Богу, хотя бы сохранили место в Лиге B. Если бы мы опустились в Лигу C, это было бы уже совсем плохо», — сказал Воробей в интервью «Футбол 24».