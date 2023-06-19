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Воркаут, фристайл-шоу, дискотека: как отметят праздник молодежи в Нижнекамске
В Нижнекамске 24 июня будет организована праздничная программа, посвященная Дню молодежи. Она пройдет на нескольких площадках в парке «Солнечная поляна», в экстрим-парке «Айда» и на набережной поселка Красный Ключ. Об этом сообщил сегодня на деловом понедельнике и. о. начальника Управления по делам молодежи Фарит Шаяхметов.
Открытие праздника состоится на «Солнечной поляне» в 13 часов. Желающие смогут принять участие в сеансе арт-терапии — с помощью рук, ладоней и пальцев нарисовать любую желаемую картинку. Конечный результат каждый сможет забрать с собой на память.
В экстрим-парке «Айда» пройдут соревнования среди подростков и представителей молодежи по экстремальным видам спорта: кроссфиту и воркауту.
Все желающие смогут поболеть за спортсменов, участвующих в фестивале боевых искусств.
В это же время на Красном Ключе начнут работу «точки здоровья». Здесь гости праздника смогут измерить свое давление, массу тела, пройти тестирование на гепатит и ВИЧ.
Возле городского пляжа состоится экстремальное силовое шоу «Титаны». Зрителей пригласят посмотреть и оценить различные силовые трюки: эффектное жонглирование гирями, сгибание чугунных сковородок, ломание металлических болтов, ломание черенков о различные части тела, надувание грелок.
Концертную программу праздника украсят выступления нижнекамских групп «Пикапс» и «Тринити», казанской кавер-группы «Мингазов» и группы «Каптаун» из Москвы.
Завершится праздник дискотекой и салютом.
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