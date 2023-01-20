Вора, укравшего телевизор в РТ, нашли на улице в крови и без сознания

В Татарстане вынесен приговор 33-летнему жителю Буинска. Мужчина был признан виновным по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, 10 августа 2020 года мужчина разбил окно и влез в чужой дом, откуда украл телевизор. После он попытался скрыться, но по пути он потерял сознание от кровопотери из ран на руке и ноге, которые получил от разбитых стекол.

Лежащего без сознания мужчину увидела случайная прохожая. Она же вызвала скорую. Позднее злоумышленник рассказал полицейским, как получил порезы.

Свою вину мужчина полностью признал и вернул похищенное.

«С учетом непогашенной судимости суд назначил виновному наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – уточнил Галиев.

