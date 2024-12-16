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Вора-подростка поймали с поличным во время кражи телефонов в Казани
В Казани полицейские задержали 19-летнего жителя Набережных Челнов, которого подозревают в двух кражах.
Оказалось, что ночью он разбивал витрины в магазинах и похищал оттуда цифровую технику.
Таким образом, он вынес 11 смартфонов на сумму 562 тысячи рублей и 4 планшета на 400 тысяч рублей.
Оказалось, что парень был неоднократно судим за кражи, грабежи и угоны. Он рассказал сотрудникам полиции, что похищенное сдал в ломбард, а деньги потратил на свои нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до пять лет лишения свободы.
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