«Обязательно запирайтесь на ночь»: полицейские рассказали о новых методах краж в Казани

В праздничный период воры пользуются тем, что татарстанцы уезжают в отпуска и оставляют квартиры без присмотра. О том, как напугать преступника, защитить свое имущество от посягательств и отдохнуть вдали от дома без лишнего стресса, узнал «Татар-информ».

Владислав Кузнецов: «Если вы уезжаете из квартиры, то необходимо оставить ключи родственникам»

Фото: пресс-служба Управления МВД России по Казани

«Воры боятся движения в квартире»

О том, как воришки наживаются в новогодние праздники, «Татар-информу» рассказал начальник отдела участковых уполномоченных полиции Казани Владислав Кузнецов.

«Количество краж обычно увеличивается в праздничные дни, как и количество мошенничеств по отношению к гражданам. В выходные праздничные дни люди предоставлены сами себе, они отдыхают и развлекаются. Именно в эти дни появляются злоумышленники, которые хотят их обмануть. Число квартирных краж в период праздников увеличивается, потому что люди уезжают отдыхать на дачи, в другие регионы или страны и оставляют жилье без присмотра», – рассказал он.

«Идеальным вариантом помимо сигнализации была бы камера видеонаблюдения на лестничной площадке» Фото: © «Татар-информ»

Владислав Кузнецов отметил, что больше всего в квартирах и домах преступников пугает «наличие жизни» и движение. Так как кража для вора – это дело не одного дня, а как минимум нескольких недель подготовки.

«Если вы уезжаете из квартиры, то необходимо оставить ключи родственникам. Нужно, чтобы они приходили во время вашего отсутствия пару раз в неделю. Злоумышленники, если они нацелились на ваше жилище, должны видеть, что квартира не бывает пустой, что кто-то все время приходит. Вор будет обращать внимание на коврик у порога, есть ли на нем грязь или снег. Если вы открываете окна для проветривания, они это все тоже видят. Вывод у них один – в квартире постоянно находятся люди, значит, в нее лучше не соваться», – отметил начальник отдела.

Он указал на то, что в кругах воров есть определенные метки, которые они оставляют на стенах и дверях перед тем, как обчистить квартиру. Это может быть ниточка или спичка, вставленная в дверной проем, по которой вор отслеживает, открывалась ли дверь. Также Владислав дополнил, что преступник никогда не пойдет на «дело», если заметит камеру.

«Идеальным вариантом, помимо сигнализации, была бы камера видеонаблюдения на лестничной площадке. Если нет возможности поставить настоящую, можно сделать реалистичный муляж. Преступник не будет лезть за камерой и осматривать ее полностью. Он испугается и уйдет», – рассказал полицейский.

Фото: пресс-служба Управления МВД России по Казани

«Люди спали, а в это время их обворовывали»

Больше всего преступников привлекает внешний вид квартиры. Они обращают внимание на двери, балконы и ухоженность жилого комплекса.

«Понятно, что где-то в Кировском районе в двухэтажный барак, где коммунальные квартиры, никто не полезет. Там может быть совершена кража, но каким-нибудь соседом, ведущим маргинальный образ жизни. К бабушке, у которой деревянная дверь и она живет на пенсию, тоже воры не пойдут. А вот люди, которые делают новомодную комнату из балкона, у которых красивые шторы или их отсутствие, дающее обзор на комнату, могут заинтересовать преступника», – сказал Владислав Кузнецов.

Подробнее о практике краж «Татар-информу» рассказал заместитель начальника полиции УМВД России по Казани Максим Антонов.

«Злоумышленники действуют разными способами, но некоторые идут по легкому пути. Они приходят в какой-нибудь ЖК ночью и просто ходят по этажам, попутно дергая ручки дверей. В тех квартирах, где двери на ночь не запирают, они обкрадывают прихожую. Из карманов курток у них забирают банковские карты, телефоны, барсетки и т.д. Люди спят, а их в этот момент обворовывают. В 2022 году в Казани были задержаны четыре подобных преступника – вор должен сидеть в тюрьме», – рассказал он.

Максим Антонов: «Вор должен сидеть в тюрьме» Фото: пресс-служба Управления МВД России по Казани

По словам Максима Антонова, проникают в квартиру или дом преступники в большинстве случаев через окно. Потому что пластиковые окна легко открываются снаружи. Достаточно небольшого нажатия ломиком или монтировкой, чтобы открыть окно и попасть в квартиру.

«Окна в режиме проветривания открываются еще легче, веревкой или плоским ремнем. Такие случаи у нас тоже были. На первом этаже в целях безопасности советую установить решетки на окна, если такая возможность есть. Жителям вторых этажей, у которых квартиры находятся рядом с крыльцом, я также советую поставить решетки. Потому что с подъездного козырька вор может проникнуть к ним в квартиры», – дополнил заместитель начальника полиции.

Также одна из излюбленных схем воров:снять квартиру на несколько дней, сделать дубликаты ключей, потом через какое-то время эту квартиру грабят без следов взлома.

«В съемных квартирах обычно есть бытовая техника, на нее и покушаются воры. Такие случаи у нас тоже были. Будьте аккуратны при сдаче в аренду квартиры, обязательно проверяйте документы квартирантов», – указал Антонов.

Также одна из излюбленных схем вора заключается в следующем. Он снимает квартиру на несколько дней и делает дубликаты ключей, потом через какое-то время квартиру грабят без следов взлома Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Слышите, как вор взламывает замок, – тихо закройте засов, пусть помучается»

Если к вам в квартиру пытаются проникнуть, то действуйте по следующей инструкции. Не шумите, сразу сообщите в 02 или 112 об этом.

«Вы можете тихонько закрыть засов, и пусть вор мучается до приезда сотрудников полиции. Также вы должны знать, что имеете право обороняться дома, но будьте осторожны, есть преступники разных габаритов. Если вы уверены, что можете сами обездвижить преступника, попробуйте, но обязательно вызовите полицию. Иногда лучше просто закричать, и вор убежит», – отметил Максим Антонов.

Нередки случаи краж из частных домов. Некоторые хозяева уверены, что лучшая защита – это сторожевая собака. Но заместитель начальника полиции УМВД России по Казани уверяет, что это – миф.

«Случаи краж из частных домов с собаками-охранниками были. Собаки – они же все разные. Одни могут напасть на преступника, другие только помашут хвостиком. Воры тоже хитрые, они могут кинуть собаке кость, усыпить ее чем-нибудь. Самая лучшая защита дома и квартиры – это сигнализация, она поможет оперативно задержать преступника. Потом идет видеонаблюдение – оно поможет опознать преступника и найти его в дальнейшем. Решетки на окнах тоже отличная защита от воров. А если у вас дома есть все из этого списка, то это настоящая крепость», – сказал он.

Раньше дамские сумочки воры подрезали, а сейчас они настолько широкие и удобные, что воры просто залезают в них рукой Фото: ru.freepik.com

«К одиноко идущему по улице гражданину карманник не подойдет»

За 2022 год в Казани воры обокрали 70 квартир, по сравнению с 2021 годом количество краж снизилось на 13, а раскрываемость таких преступлений увеличилась на 5%. В этом году в период новогодних праздников все квартиры в Казани остались целы.

Помимо квартирных краж на спад в прошлом году пошли и карманные. Если в 2021 году было зафиксировано 442 случая, то статистика за прошлый год говорит только про 278 случаев.

«Похищают телефоны, наушники и у взрослых, и у молодых обычно в толпе. Там, где много людей и они находятся близко друг к другу. Будьте осторожны на рынках, в торговых центрах, в общественном транспорте. К одиноко идущему по улице гражданину карманник не подойдет. Интересный факт состоит в том, что если раньше дамские сумочки воры подрезали, то сейчас из-за тенденции в моде они настолько широкие и удобные, что необходимость в этом отпала. Воры просто залезают в них рукой», – отметил начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Владислав Кузнецов.

Фото: пресс-служба Управления МВД России по Казани

По его словам, обезопасить себя от карманных краж можно очень просто: нужно класть ценные вещи во внутренние карманы куртки. Если вы носите рюкзак, то убирайте их в маленький кармашек, который прилегает к спине. А девушкам он советует не складывать ценные вещи в сумки без застегивающихся на молнию замков.

Фото на анонсе: ru.freepik.com