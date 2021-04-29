Проблемы ЖКХ и подписка на районные газеты: Гильмутдинов провел онлайн-прием граждан

Депутат Государственной Думы РФ от РТ Ильдар Гильмутдинов в региональной общественной приемной «Единой России» в Казани провел онлайн-встречу с жителями республики. Татарстанцы задавали вопросы о проблемах жилищно-коммунального хозяйства и просили помощи с организацией подписной кампании на районные издания.

«Наши граждане задают разные вопросы, депутат должен быть готов ответить на них. Есть сложные вопросы, связанные с решением тяжелых задач, и все их необходимо решать», — подчеркнул парламентарий.

В ходе онлайн-приема поступил вопрос от жителя Зеленодольского района Вячеслава. Он пожаловался на то, что в его доме уже продолжительное время отсутствует вода.

Гильмутдинов заверил просителя, что его вопрос находится на особом контроле и уже прорабатывается совместно с районными властями.

«Сегодня поступил вопрос из Зеленодольского района по проблеме ЖКХ. Я думаю, мы с исполкомом района возьмем на контроль ситуацию с отсутствием воды в доме. Этот вопрос я уже проработал с районными властями. Там произошел прорыв, и ремонтники искали его, потому что возле дома много производственных предприятий. Нужно было установить, в каком именно месте он случился», — сказал спикер.

К депутату обратилась и редакция издания «Атнинские зори». Журналисты попросили Гильмутдинова помочь с подпиской для ветеранов Великой Отечественной войны и людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы стараемся им помочь, особенно мы помогаем с подпиской на газету ветеранам, людям с ограниченными возможностями. Мне кажется, что такие издания более близки к людям, потому что они освещают именно жизнь района. И в целом над развитием печатной прессы нам нужно подумать, объем газет уменьшается, люди больше пользуются интернетом и соцсетями, но у нас есть старшее поколение, которое получает информацию из печатных изданий. И мы не должны лишать их такого права только потому, что наше молодое поколение пользуется интернетом», — подчеркнул депутат.

По словам парламентария, по количеству газетных киосков Татарстан находимся на одном из последних мест в целом по России.

«Необходимо подумать в том числе и об альтернативном пути распространения газет. Раньше в Казани было много киосков, а сейчас, к сожалению, по количеству киосков Татарстан находится на последних местах в стране. Можно было бы вернуться к этому вопросу и сделать красивые киоски, где можно купить газету и попить кофе или приобрести национальную атрибутику», — подытожил Ильдар Гильмутдинов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что подобную встречу провели депутаты Госдумы России от Татарстана Айрат Фаррахов и Марат Бариев.