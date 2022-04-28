Вопросы земли и жилья: Минюст РТ оказал бесплатную помощь ветеранам Великой Отечественной

Министерство юстиции Татарстана в преддверии Дня Победы оказало бесплатную юридическую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, а также участникам боевых действий и членам их семей. Акция прошла в культурно-досуговом комплексе имени Ленина.

«Мы стараемся организовать такие мероприятия в преддверии памятных, значимых дат. Важно, чтобы люди, нуждающиеся в решении тех или иных проблем, получили консультацию и нашли пути решения своих проблем в ходе бесплатной юридической помощи», – прокомментировала представитель Министерства юстиции РТ Диана Паскарь.

По ее словам, такие акции организации бесплатной юридической помощи очень актуальны, потому что многие люди в повседневной жизни нередко сталкиваются с ситуациями, которые требуют юридического решения. Российское законодательство постоянно обновляется, и объяснить, как действовать в той или иной ситуации, могут только квалифицированные юристы.

Вопросы, волнующие ветеранов, в большинстве своем касались земельного и жилищного законодательства, социального и пенсионного обеспечения. Всем обратившимся оказана помощь в виде консультаций в устной и письменной формах, а также составлением документов.