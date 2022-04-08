Вопросы соцзащиты стали самыми популярными при обращении на портал «Объясняем.рф»

Около 11 млн посещений платформы «Объясняем.рф», созданной для разъяснения социально-экономической ситуации в стране, было зафиксировано в первый месяц работы. Первые итоги деятельности сервиса подвели на пресс-конференции в ТАСС замглавы АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков и первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

По словам Истомина, в работу сервиса вовлечены все федеральные министерства и ведомства. За прошедший месяц они дали более 130 разъяснений по наиболее актуальным вопросам граждан. Среди популярных тем первое место занимают вопросы соцзащиты – 27%, темы здравоохранения и образования – по 16% и вопросы финансов – 11%.

«Существенное отличие ресурса от других в том, что наша главная цель – обстоятельно и оперативно дать ответ по волнующим людей социально-экономическим темам», – рассказал Шумаков.

Много вопросов на портал поступает из регионов. Спикеры отметили, что в части промышленных центров на Урале и Северо-Западном округе люди больше интересуются восстановлением российского производства, открытием заводов, развитием сельского хозяйства. О работе общественного транспорта чаще задают вопросы из Тамбовской, Челябинской и Орловской областей. В труднодоступных регионах ДФО и УФО граждан беспокоит доставка лекарств и продовольствия.

«С 1 марта по 4 апреля сетью ЦУР было зафиксировано 287,3 тыс. сообщений граждан по соцэконому. В первую очередь на основе этих данных мы формируем топ вопросов для проекта „Объясняем.рф“. На каждое обращение жители получают ответ в соцсетях, в основном это паблики правительств, – подчеркнул Истомин. – Дополнительно сейчас во всех регионах используется формат прямых эфиров. За последние три недели было проведено 230 трансляций представителей органов власти с суммарным охватом свыше 10,4 млн просмотров. В их числе шесть эфиров, которые губернаторы провели лично. Это главы Курской, Самарской, Вологодской областей, Республики Крым, Ханты-Мансийского АО – Югры и Кузбасса».

Официальный интернет-ресурс «Объясняем.рф» был запущен 1 марта Правительством России для информирования граждан по волнующим и актуальным вопросам о социально-экономической ситуации в России и противодействия распространению недостоверной информации.