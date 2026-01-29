Вопросы социализации людей с инвалидностью обсудили в Казани

Фото: mger.tatarstan.ru

Молодогвардейцы Казани совместно с Центром социальной адаптации «БлагоДарю», городским комитетом по делам детей и молодежи и при поддержке «Единой России» провели встречу, посвященную вопросам поддержки людей с инвалидностью и их социальной адаптации. Об этом сообщает пресс-служба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

Мероприятие прошло в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Республике Татарстан. В нем приняли участие заместитель Секретаря реготделения партии и заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова, депутат Казанской городской думы, директор АНО Центра «БлагоДарю» Гульнара Галиахметова, начальник отдела городского комитета по делам детей и молодежи Алсу Гильфанова, а также серебряные волонтеры и молодогвардейцы.

Гульнара Галиахметова рассказала о работе Центра. «Мы развиваем, реабилитируем, предлагаем жилье для людей с ментальными нарушениями. В проекте участвуют 11 человек, которые выросли в детских домах. Сегодня они работают, учат самостоятельности и социализируются в обществе», – поделилась она.

Галиахметова отметила, что одной из актуальных задач остается взаимодействие с молодежью и их вовлечение в процессы социализации.

Ольга Воронова подчеркнула значимость таких инициатив для молодых людей в Казани. «Самое главное, что меня поражает, – это то, что у нас нет неравнодушных людей. Молодежь активно вовлекается в проекты, которые реализуются в республике. Мы должны помогать тем, кто оказался в более сложной ситуации, чем мы с вами», – заявила депутат Госсовета.

И.о. руководителя казанского отделения МГЕР Риф Хуснутдинов рассказал о проекте «Казань – город добрых дел», направленном на создание системы социально значимых инициатив для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы будем приглашать ребят из Центра на наши мероприятия, курировать, социализировать их через участие в добрых делах. В рамках проекта также предусмотрены поддержка ветеранов, пожилых людей, снежные десанты и сотрудничество с благотворительными фондами и партнерами, которые помогают делать наш город лучше», – отметил активист.