Вопросы поддержки мобилизованных рассмотрел Совет законодателей РФ с участием Мухаметшина

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин принял участие в работе Совета законодателей России. Мероприятия прошли в Совете Федерации ФС РФ. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

Заседание провели председатели Совета Федерации Валентина Матвиенко и Государственной Думы Вячеслав Володин. Центральным стал вопрос социально-экономического развития России и ее регионов в условиях адаптации к новым вызовам.

«В современных реалиях все органы власти должны работать слаженно, без права на ошибку. В настоящее время сформирована целая система антисанкционного управления, принят комплекс законов, субъекты РФ также адаптируются к новым условиям», — заявила Матвиенко.

По словам спикера верхней палаты российского парламента, сегодня также необходимо поддержать присоединенные к РФ регионы, на первый план выходят вопросы их интеграции в правовую и экономическую системы страны.

Заседание президиума Совета законодателей состоялось под руководством первого заместителя Председателя Совфеда Андрея Яцкина и заместителя Председателя Госдумы Ирины Яровой. Федеральные и региональные парламентарии обсудили ряд социально значимых вопросов, в том числе меры поддержки мобилизованных граждан и членов их семей, а также сохранения военно-исторического наследия России.

«Актуальность этих тем очевидна, они затрагивают каждый регион страны. Главным вопросом сейчас является защита России от внешних вызовов и, в этой связи, — оказание помощи мобилизованным гражданам, которые с честью выполняют свой воинский долг. Государством принят ряд мер, направленных на оказание поддержки участникам спецоперации, установлены социальные выплаты, решены вопросы трудового законодательства, введены кредитные каникулы, предусмотрены медицинские льготы. Весь этот большой законодательный пакет, над которым мы работали совместно с депутатами Госдумы, сегодня уже реализуется. Теперь важно „приземлить” эти меры в регионах», — сказал Яцкин, открывая заседания.

Яровая в свою очередь отметила, что при Правительстве РФ создан Координационный совет, основная цель которого — обеспечить максимальное взаимодействие всех уровней власти для того, чтобы поддержать тех, кто сегодня защищает Россию. «Семьи мобилизованных должны быть максимально защищены. В оперативном режиме были установлены дополнительные социальные гарантии, но это не отменяет ежедневной адресной работы», — уверена она.

Зампред ГД также заметила, что в ряде случаев для расширения мер социальной поддержки может потребоваться изменение законодательства.

Помимо федеральных решений, дополнительные меры социальной поддержки мобилизованных и членов их семей вводятся и на региональном уровне. «В Татарстане эта работа ведется достаточно серьезно и основательно. Мы предпринимаем всесторонние меры поддержки членов семей мобилизованных, детей, отцы которых отправились исполнять свой гражданский долг. Помощь осуществляется по всем каналам: и со стороны республики, и со стороны муниципалитетов. Причем, речь идет не только о материальной, но и моральной поддержке. Мы все объединяемся вокруг нашего национального лидера Владимира Путина и понимаем, что своевременно предпринятые руководством страны меры помогают нам с меньшими потерями решать задачи по защите своего Отечества», — подчеркнул в своей речи Фарид Мухаметшин.

В частности, в Татарстане каждому ребенку мобилизованного в возрасте до 18 лет предоставляется единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей. Ряд крупных предприятий республики установили дополнительные выплаты для мобилизованных работников. Республиканским законом мобилизованные граждане освобождены от уплаты транспортного налога. Муниципалитеты республики также активно устанавливают свои меры поддержки, например, бесплатное посещение детских садов, музеев и театров, бесплатное питание в школах, бесплатный проезд в транспорте.

С особыми словами признательности Мухаметшин обратился к тем, кто организует гуманитарные миссии в помощь жителям территорий, присоединенных к РФ. «Многонациональный народ нашей республики, от мала до велика, бескорыстно, всем сердцем откликается на предложение организовать сбор товаров первой необходимости, продуктов длительного хранения, одежды. Всего было направлено более 600 тонн гуманитарной помощи. Люди во всех городах и районах неравнодушны к чужой беде, и это нас объединяет. Безусловно, эта работа будет продолжена и дальше», — пояснил он.

В рамках заседания Президиума Совета законодателей парламентарии отдельно остановились на вопросах патриотического воспитания. Яркими свидетельствами патриотизма, по мнению Фарида Мухаметшина, могут служить подвиги Героев Российской Федерации и Советского Союза, которые живут во многих регионах страны. Глава парламента призвал коллег чаще встречаться с ними и воспитывать подрастающее поколение на их примере. Мухаметшин завтра также намерен встретиться с Героями России, проживающими в республике, в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню героев Отечества.