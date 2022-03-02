Вопросы охраны труда женщин обсудят в Казани на онлайн-встрече

Завтра в Казани, в общественной приемной партии «Единая Россия» пройдет онлайн-встреча, посвященная вопросам охраны труда женщин.

Эксперты, среди которых председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева, Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова, руководитель Государственной инспекции труда в РТ Рустем Галявов, обсудят гарантии и льготы на рынке труда работающим женщинам, а также вопросы охраны их здоровья.

Среди тем, которые будут обсуждаться, — несчастные случаи на производстве, профзаболевания, нарушения, с которыми сталкиваются работающие женщины и другие.

Часовая онлайн-встреча пройдет в прямом эфире в Инстаграм-аккаунте Региональной общественной приемной. Начало мероприятия запланировано на 10.00.

Вопросы участникам можно задать по телефону +7(843)238-1000. Поступившие от жителей республики обращения по указанной теме будут рассмотрены после окончания прямого эфира.