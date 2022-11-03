Вопросы национальной политики обсудили в Казани Фарид Мухаметшин и Рамазан Абдулатипов

Председатель Госсовета РТ, глава Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин провел рабочую встречу с Почетным председателем Ассамблеи народов РФ, постоянным представителем России в Организации исламского сотрудничества Рамазаном Абдулатиповым. Обсуждались темы реализации нацполитики и укрепления содружества народов РФ, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«На встрече, которая прошла в парламенте республики, обсуждались вопросы реализации национальной политики, укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия в республике», – говорится в сообщении.

Рамазан Абдулатипов прибыл в Казань с двухдневной рабочей поездкой, основная цель которой – участие в мероприятиях, приуроченных к 30-летию со дня основания Ассамблеи народов Татарстана и Дню народного единства. Сегодня в Доме дружбы народов состоится расширенное заседание Совета Ассамблеи народов Татарстана, а завтра в концертном зале «Казань-Экспо» пройдет гала-концерт Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан».