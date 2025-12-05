Вопросы гражданско-патриотического воспитания обсудят на форуме «Наш Татарстан-2025»

Республиканский форум «Наш Татарстан» состоится 10-11 декабря в IT-парке имени Башира Рамеева. Об этом сообщает Региональное отделение Российского военно-исторического общества в РТ.

Форум объединяет пять направлений – «Создавай», «Узнавай», «Вдохновляй», «Помогай» и «Гордись» – и работает в логике нацпроекта «Образование», усиливая уже существующую инфраструктуру поддержки молодежи.

Трек «Гордись» станет ядром гражданско-патриотической повестки форума. За его содержательную часть отвечает Российское военно-историческое общество в Республике Татарстан и партнеры. Для участников подготовят экспозицию «Антифейки: образ России в медиапространстве», где на конкретных визуальных примерах покажут, как конструируются и искажаются образы страны, и какие инструменты помогают отличать честный разговор об истории от манипуляций и вбросов.

В рамках трека пройдут открытые встречи с федеральными и региональными экспертами. Предприниматель, медиаведущий и консультант по стратегическим коммуникациям Трофим Татаренков выступит с дискуссией о возможностях для активной молодежи в современной России, карьерных траекториях и личной ответственности за выбранный путь.

Отдельный блок представят независимые хроникеры Максим Фадеев и Сергей Белоус: открытый диалог о работе на передовой, документальном кино и показ фильма «У края бездны».

Продолжит разговор лекция младшего научного сотрудника Института российской истории РАН Натальи Анисимовой о рабочей молодежи в годы Великой Отечественной войны.

На других треках участников ждут интенсивы по медиа и креативным индустриям, кибербезопасности и цифровой грамотности, волонтерству и инклюзии, личному бренду, работе с ИИ и современными коммуникациями.

Форум объединит конкурсы, премии, образовательные модули и выставку лучших молодежных инициатив, превращая два дня работы в концентрат практики, экспертизы и живых горизонтальных связей. Актуальная программа, информация о спикерах и регистрация доступны в официальном телеграм-канале форума «Наш Татарстан».