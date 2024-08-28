Вопросы готовности школ к учебному году обсудили на совещании «Единой России»

Итоги акции «Единой России» «Собери ребёнка в школу», а также готовность зданий школ к началу учебного года обсудили на заседании Всероссийского штаба партии и Минпросвещения по президентским программам капремонта и строительства новых образовательных учреждений. В совещании в режиме видеосвязи принял Секретарь Татарстанского регионального отделения «Единой России», Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин.

Врио секретаря Генсовета Владимир Якушев отметил, что по программе капремонта школ, которую реализуют «Единая Россия» и Минпросвещения, к началу учебного года по всей стране с 2022 года сдадут почти 4,5 тысячи школ. Из них 406 – в этом году, сообщает пресс-служба партии.

«Наши депутаты, сенаторы, члены штабов общественного контроля особое внимание уделили объектам «красной зоны». Это позволило принять ряд своевременных решений и подтянуть общие показатели. В течение сентября-декабря 2024 года капитальный ремонт завершится ещё в 327 зданиях школ», - рассказал Владимир Якушев.

В числе регионов-лидеров по реализации программы: республики Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Пензенская и Рязанская области.

Врио секретаря Генсовета также сообщил, что досрочно будет исполнено поручение Президента о строительстве 1300 новых школ.

«1-2 сентября вводятся 132 новые школы. Среди них – 1300-я школа с начала реализации нацпроекта «Образование». Таким образом, поручение будет выполнено на несколько месяцев раньше срока. До конца года ожидаем сдачу ещё 154 школ», - рассказал Владимир Якушев.

В качестве примеров успешной работы в регионах по программе он отметил Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Волгоградскую, Пензенскую, Ростовскую, Саратовскую и Свердловскую области.

Владимир Якушев добавил, что партия провела традиционную акцию «Собери ребёнка в школу».

«Мы ежегодно оказываем адресную поддержку детям из многодетных, малообеспеченных семей в сборе к началу нового учебного года. В этом году помощь уже получили 240 тысяч детей. Из них 63 тысячи – в новых регионах», - рассказал он.

Депутаты «Единой России», партийные активисты помогли подготовить к началу нового учебного года 5,5 тысяч школ. А в партийной акции «Родительская приёмка» приняли участие более 13 тысяч родителей.

«Вместе с муниципальными комиссиями они проверили готовность к учебному году шести тысяч школ. Смогли оценить качество проведённого ремонта, проверить наличие системы противопожарной защиты и оповещения», - сказал Владимир Якушев.

Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, отметил, что контроль «Единой России» за капремонтом школ позволил привести в порядок на 1000 объектов больше. И программа, которую партия реализует с Минпросвещения, идёт с опережением сроков.

Кравцов также напомнил, что по инициативе партии с нового учебного года все школы работают по единым федеральным стандартам. С 1 сентября в школьную программу возвращается «Труд», вводятся «Основы безопасности и защиты Родины».

Подводя итоги совещания, Фарид Мухаметшин отметил, что в результате совместной работы профильных министерств и ведомств, муниципалитетов и актива партии «Единая Россия» работы в запланированных объектах образования завершены вовремя и с хорошим качеством.

Глава парламента также обратил особое внимание на имеющиеся проблемы с комплектованием педагогических коллективов кадрами.

«Материально-техническая база создана хорошая, теперь нужно поддержать наших учителей, в том числе финансово, - подчеркнул Фарид Мухаметшин, - вопрос недокомплекта в школах волнует не только Татарстан, но и другие регионы страны. Работа педагога трудная, психологически напряженная, нагрузка на них огромная. Поэтому необходимо искать дополнительные меры для привлечения подготовленных кадров к работе в школах, заинтересовать их. Главная наша задача - создать все условия для образования и воспитания детей».

Фарид Мухаметшин также сообщил, что 2 сентября партийный актив «Единой России» примет участие в торжественном открытии новых школ по всей республике. Секретарь реготделения партии напомнил про акцию «Помоги собраться в школу», в которой активно принимает участие актив партии.

Ранее в интервью нашему порталу депутат Госдумы Татьяна Ларионова рассказала о ходе строительства и ремонта школ в Татарстане. В новом учебном году в республике откроются 8 новых школ на 8 590 мест и 3 дополнительных корпуса к существующим школам на 1 245 мест. 3 школы открываются в растущих жилых комплексах Казани, которые заселяются молодыми семьями со всего Татарстана и из других регионов России, одна школа – в Набережных Челнах. Школы строятся не только в городах республики, но и на селе: новые учебные заведения появятся в селах Усады, Песчаные Ковали Лаишевского района, Высокая Гора и Чернышевка Высокогорского района. Допкорпусы образовательных учреждений возвели в Пестречинском и Кукморском районах.

В рамках программы с федеральным софинансированием капитально ремонтируются 6 школ Казани, в рамках республиканских программ – 12 муниципальных школ в разных районах, 25 государственных школ, 6 госорганизаций, пищеблоки 94 муниципальных школ.

«Отмечу, что мы, как партийный актив, много лет занимаемся подготовкой наших образовательных учреждений к новому учебному году. Имея перечень тех учреждений, который включены в программы ремонта и строительства, включаемся вместе с муниципальным партийным активом – это партийный контроль за ходом работ, общаемся с подрядчиками, строителями, родителями», - уточнила Ларионова.

«Партия взяла на себя такую функцию по всей стране. Именно «Единая Россия» в своё время инициировала вопрос перед правительством России о том, что после капитального ремонта школы получали не только обновленные стены и помещения, но и новое оборудование, мебель. Отремонтированные школы мы обеспечиваем партийными подарками. В прошлом году почти во всех школах появились фотовыставки. Эта традиция продолжается и сейчас. Особо подчеркну, что в республике есть своя программа капитального ремонта школьных пищеблоков. Сегодня практически пищеблоки всех школ республики приведены в надлежащее состояние», - рассказала депутат Госдумы.

Ларионова добавила, что для того, чтобы радость пришла в каждую семью, независимо от достатка, в Татарстане уже с 2007 года реализуется проект «Помоги собраться в школу», который сейчас проходит в рамках Всероссийской акции «Единой России» «Собери ребенка в школу».

«И тем семьям, где есть сложности, где трудности есть, мы помогаем всецело, - сообщила Ларионова. – В этом году в Татарстане ранцы со школьными принадлежностями получили уже 38 тысяч школьников, нуждающихся в поддержке, из них 4,5 тысячи – это дети участников СВО. Акция еще продолжается. Также актив «Единой России» традиционно поздравляет с началом нового учебного года школьников из подшефных Татарстану Лисичанска и Рубежного. При поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в рамках акции «Помоги собраться в школу!» в Лисичанск и Рубежное отправлен 2251 школьный набор с канцелярскими принадлежностями».

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