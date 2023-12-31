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«Вопросы будут решены положительно»: мэр Челнов встретился с бойцами СВО в отпуске
Сегодня мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с военнослужащими, прибывшими в краткосрочный отпуск из зоны специальной военной операции.
«Обсудили ряд вопросов, требующих нашей помощи и поддержки. Вопросы немедленно взяли в работу, и, безусловно, они будут решены положительно», — написал он в своем телеграм-канале.
Также Наиль Магдеев исполнил мечты детей, отец которых погиб, выполняя боевые задачи.
Недавно мэр посетил семью Колокольниковых и лично познакомился с детьми — 10-летним Никитой и 8-летней Викторией. По просьбе мэра они написали свои пожелания Деду Морозу, и Наиль Магдеев сказал, что обязательно передаст их письма волшебнику. Загаданные желания были исполнены накануне Нового года.
Для создания праздничной атмосферы к детям приехали Дед Мороз со Снегурочкой. Также супругу погибшего военнослужащего Ирину и детей поздравили депутат Государственного Совета РТ Марсель Мингалимов и глава Комсомольского района Ленар Ахметзянов.
Владимир Колокольников был призван в рамках частичной мобилизации. Во дворце торжеств мэр города передал Ирине Колокольниковой орден Мужества.
Кроме того, в канун Нового года семьи военнослужащих, в которых недавно родились малыши, получили от мэра подарочные наборы с теплыми комбинезонам.
В свою очередь семьи поблагодарили Наиля Магдеева за оказанную поддержку и внимание.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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