«Вопросы бойцов и их семей в приоритете»: в Заинске прошла встреча с военными

Сегодня в ДК «Энергетик» за круглым столом в теплой атмосфере состоялась встреча руководства Заинского района Татарстана с участниками спецоперации, вернувшимися в отпуск.

Традиционно такие встречи проходят с участием главы района Разифа Каримова, руководителя исполкома района Эмиля Галеева, волонтеров и общественников, руководителей служб, курирующих вопросы участников СВО и их семей.

Формат подобных бесед позволяет военнослужащим напрямую обращаться за помощью и с насущными вопросами к ответственным лицам.

«Все вопросы военнослужащих и их семей являются приоритетными. В Заинске с самого начала СВО ведется большая работа по сбору и отправке гуманитарной помощи, в 17 пунктах района активисты плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, сухие пайки, костыли, шьют нижнее белье в госпитали и проводят другую работу. Я очень благодарен, что в районе нашлись активисты, кто взялся помогать военнослужащим, некоторые из них являются моими общественными помощниками», — сказал глава района Разиф Каримов.

Волонтеры поддерживают связь с бойцами, оперативно выполняют все заявки по сбору и отправке помощи. Как уточнил руководитель, район уже направил в зону СВО более 400 тонн помощи, причем эта работа не останавливается.

«Я очень благодарен всем заинцам, которые сплотились как одна семья и делают всё возможное, чтобы помочь бойцам. Не остаются без внимания и семьи военнослужащих. В летний период дети военнослужащих бесплатно отдыхают в детских оздоровительных лагерях», — сказал Каримов.

В свою очередь военнослужащие поблагодарили руководство района за поддержку.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до одного миллиона рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее можно узнать по телефону: 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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