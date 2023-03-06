Вопросы благоустройства и ЖКХ возглавили топ обращений нижнекамцев к властям

Жители Нижнекамского района чаще всего обращались к местным властям по вопросам благоустройства, ЖКХ, строительства, транспорта. Всего за прошлый год в органы местного самоуправления поступило 14 731 сообщение, сообщила на деловом понедельнике начальник отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан Марина Маркова.

Как и в прошлом году, на первое место вышли вопросы касательно благоустройства территории, от граждан поступило 6 345 обращений. Большинство из них были связаны с ремонтом дорог, уборкой придомовых территорий от снега, комплексного благоустройства территории, установкой дорожных знаков, спилом деревьев, также поступали обращения о работе ливневых стоков.

На втором месте — вопросы жилищно-коммунального хозяйства (2 622). По словам спикера, снизилось количество жалоб на содержание общего имущества, водоснабжение, тарифы ЖКХ. При этом наблюдается увеличение количества на один порядок вопросов электро- и газоснабжения. Также нижнекамцев интересовали капитальный и текущий ремонт, содержание дома, коммунальные услуги.

Актуальными в прошлом году стали вопросы строительства или увеличение почти вдвое (1 843 обращения) за счет вопросов, которые касались строительства трассы М7.

«В остальном массиве заявлений звучали вопросы долгостроя, долевого строительства и ремонта социальных объектов, организации дорожного движения, содержания и ремонта муниципальных дорог», — доложила Марина Маркова.

Практически на уровне показателей аналогичного периода двух прошлых лет осталось количество обращений по вопросам соцзащиты, образования, культуры и спорта. Тематика обращений остается прежней: актуальности не теряют вопросы социальной защиты, проблемы устройства детей в детские сады, материально-техническое оснащение образовательных организаций.