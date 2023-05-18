Вопросы благотворительности обсудили участники трека «Женский взгляд» на KazanForum

Темы международного взаимодействия в сфере благотворительности обсудили на площадке «Женский взгляд», организованной объединением женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие» в рамках XIV Международного экономического форума «Россия – исламский мир: KazanForum». Курировала сессию председатель Комитета Госсовета по социальной политике Светлана Захарова.

Участники сессии «Благотворительность: бумеранг добра в Исламе» обменялись опытом в работе различных благотворительных фондов для решения социальных проблем женщин в современном обществе. Модератором площадки выступила генеральный директор московской компании Axellect Ирина Одинаева.

В странах мусульманского мира существует мощный институт благотворительности, который на протяжении всей истории оказывал существенное влияние как на развитие экономики исламских стран, так и на становление в них гражданского общества, отметили эксперты.

Участники заслушали выступления председателя Международной исламской благотворительной организации (IICO) Абдуллы Аль-Маатука (Кувейт), президента международного форума стран БРИКС Пурнимы Ананд (Индия), автора проекта «Территория женского счастья» Каринэ Хабировой (Россия), попечителя Ассоциации женского сотрудничества при Совете муфтиев России, члена Всемирной Ассоциации развития женского предпринимательства (ОАЭ, РФ) Стеллы Халиковой-Брундуковой и заслуженного тренера России Ольги Павловой.

Выступающие отметили, что особую роль в развитии благотворительности играют женщины, которые по своей природе склонны к состраданию, проявлению заботы, могут справиться со сложной эмоциональной психологической работой.

Так, Павлова в своем выступлении рассказала о проекте «Спорт без границ». «Проект родился 9 лет назад на площадке Государственного Совета Татарстана при активном участии депутатского объединений «Мәрхәмәт – Милосердие», – напомнила она. – Сегодня он известен как полноценный благотворительный проект с большим количеством партнеров, с социальными программами. Программы включают вовлечение людей с особенностями развития в физическую культуру, поддержку детей из малообеспеченных семей, проведение турниров по слэдж-хоккею, заплывов мужества инклюзивных суббот, благотворительных забегов и мастер-классов с олимпийскими чемпионами и выдающимися тренерами».

В конце сессии генеральный директор ООО «ЗаряД» Артур Константинов передал от имени учредителя фирмы, трехкратного чемпиона мира по хоккею в составе сборной России, единственного пятикратного обладателя Кубка Гагарина, Заслуженного мастера спорта России Даниса Зарипова комплект клюшек директору Лениногорского детского дома Раушан Муртазиной для передачи воспитанникам учреждения.