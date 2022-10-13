Вопросы профилактики терроризма и экстремизма обсудили в Общественной палате РТ

Заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в Республике Татарстан прошло в Общественной палате РТ 12 октября. На совещании было поднято несколько важных вопросов. Особенно актуальной для обсуждения стала антитеррористическая защищенность образовательных учреждений и исполнение требований к ее осуществлению. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Большое внимание комиссии было уделено вопросу готовности персонала образовательных учреждений и обучающихся к действиям при возникновении угрозы совершения преступлений террористической направленности. Также руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в РТ Ильдар Галиев озвучил ряд вопросов к представителю Министерства образования и науки Татарстана, в том числе, связанных с осуществлением работы в области профилактики», — отметили в пресс-службе.

В ходе обсуждения планового вопроса о состоянии и мерах по совершенствованию профессионального уровня сотрудников, ответственных за реализацию мероприятий в области противодействия терроризму, были выявлены проблемные зоны и намечены пути их ликвидации. Отход от формального исполнения обязательств в сторону искреннего стремления обезопасить себя и окружающих — важнейший принцип комплексной антитеррористической работы на всех уровнях взаимодействия органов исполнительной власти.

В нашем регионе выстроена система подготовки специалистов, ответственных за профилактику терроризма. Ежегодно по различным учебным программам обучение проходят более двух с половиной тысяч должностных лиц. В процессе обучения наибольшее внимание уделяется профилактике распространения террористической идеологии, поскольку лучше предупредить проблему, чем позволить ей проявиться и работать уже с ее последствиями.

За последние три года на площадках образовательных учреждений были проведены различные мероприятия для повышения уровня подготовки педагогов и сотрудников администрации образовательных учреждений в области профилактики экстремизма и терроризма.