«Вопрос стратегической важности»: в Правительстве обсудили проект «Оздоровление Волги»

Итоги реализации федерального проекта «Оздоровление Волги», обсудили на совещании у вице-премьера РФ Виктория Абрамченко с участием полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства.

Открывая совещание, Абрамченко сообщила, что «у 60 миллионов человек здоровье зависит от того, насколько благополучна будет река Волга. Эта территория подвергается высокой антропогенной нагрузке: 45% промышленного потенциала РФ – это бассейн Волги, 50% агропромышленного потенциала страны – это бассейн Волги. Именно поэтому сегодня мы обсуждаем предварительные итоги реализации в 2022 году федерального проекта «Оздоровление Волги».

Комаров отметил, что «состояние водных ресурсов – вопрос стратегической важности, который влияет на экономику любой страны и ее безопасность. Учитывая, что большинство регионов Приволжского округа расположены вдоль акватории реки Волга, в числе приоритетных для нас находится оздоровление этой главной водной артерии страны».

Полпред обратил внимание участников совещания, что за период реализации федерального проекта проделана большая работа, но есть отдельные недостатки, требующие решения на федеральном и региональном уровне.

«Для комплексного решения задачи необходимо принятие решений по снижению антропогенной нагрузки на Волгу и ее притоки. В настоящее время уже ведется работа по формированию единого федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов. Действительно этот вопрос крайне актуальный и требует скорейшего решения. При этом есть свои особенности водных бассейнов и территорий. Важно при унификации механизмов сохранить индивидуальный подход к решению вопросов оздоровления Волги и развития приволжских регионов, в том числе с учетом количества проживающих граждан, их роли в промышленности и сельском хозяйстве», - подчеркнул Комаров.

Данные вопросы, в том числе через призму развития туризма, неоднократно рассматривались на окружных советах с участием глав регионов, федеральных органов власти, общественных организаций и экспертов.