«Вопрос беру на контроль»: Мухаметшин провел прием граждан, давших наказы «Единой России»

Председатель Государственного Совета РТ, секретарь Татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин провел прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. Предметом обсуждения стали наказы, поступившие в адрес «Единой России».

«Доброе утро, это Мухаметшин», — с этих слов начался день у жительницы села Александровка Бавлинского района Олеси Денисовой. Глава парламента пообщался с сельчанкой по телефону. Она обратилась с просьбой посодействовать в обустройстве детской площадки и строительстве спортивного зала в их селе.

«Желающих заниматься спортом у нас много, а ближайший спортзал есть только в Бавлах. Что касается детских площадок, то они в Александровке есть, но достаточно обветшалые», — рассказала Денисова.

Такие же предложения сельчанка в качестве наказа передала в период прошедшей избирательной кампании. «В дорожной карте, утвержденной Правительством республики, ваше обращение прописано, — объяснил Фарид Мухаметшин. — Срок исполнения — 2024 год. Вопрос беру на свой контроль».

Глава парламента также сообщил, что обсудит этот вопрос с главой района, чтобы «муниципальные власти также были включены в эти процессы».

Во время приема к Председателю Госсовета РТ с личным вопросом также обратилась Мариям Самотугина. Она волнуется по поводу дальнейшей судьбы своего внука, которого воспитывала одна с самого детства. Александр — сирота, сейчас обучается на четвертом курсе стоматологического факультета Казанского медуниверситета. В семье непростая финансовая ситуация, которая может ухудшиться в связи с тем, что внук перестанет получать пенсию по потере кормильца, а работать в связи с продолжением обучения еще не сможет. Фарид Мухаметшин поручил внимательно изучить эту ситуацию и по возможности оказать содействие, найдя формы поддержки.

С предложением принять участие в «Уроке о важном» в казанском лицее №182 к Председателю Госсовета обратился учитель истории и обществознания, руководитель школьного отделения волонтерского движения «Волонтеры Победы» Сергей Гребенкин. Он пришел на прием вместе со своим воспитанником, учеником 5 «Б» класса Иваном Ремезовым, самым юным членом волонтерского движения в лицее (всего членами организации являются 30 учеников). Иван учится только на пятерки, он призер предметных олимпиад.

На волонтерскую деятельность школьника вдохновила его сестра, тоже ученица этого лицея. «Мы помогаем нуждающимся, в том числе ветеранам и пожилым людям. А еще недавно по понедельникам у нас начались „Уроки о важном“, на которых мы также обсуждаем важность добровольческой работы», — отметил ученик.

Фарид Мухаметшин поблагодарил Сергея Гребенкина и Ивана Ремезова за приглашение, сказав, что обязательно побывает в лицее.