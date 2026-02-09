Вопреки слухам о переходе Козлова в ЦСКА, он находится в расположении «Краснодара»
Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов по-прежнему находится в расположении своего клуба. Об этом свидетельствует совместная фотография из клубного автобуса в соцсетях товарища Козлова – Никиты Кривцова.
На прошлой неделе в СМИ появились слухи о переходе 21-летнего хавбека в московское ЦСКА, но до сих пор о данном трансфере официально нигде объявлено не было.
Согласно данным «Чемпионата», трансфер Данилы Козлова мог обойтись армейцам в 1 млн евро. В том числе в самом московском клубе накануне подтверждали информацию о возможном скором переходе полузащитника.
В сезоне-2025/26 Козлов провел 10 матчей, но не отметился ни одним результативным действием. Зато в восьми матчах Кубка России за южан он забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи, став бомбардиром турнира по результативности.