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Ру Тат
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14 мая 2021  15:06
Егор Никитин

Вопреки пандемии на молодежный конкурс соципотечного жилья-2020 подали более 100 заявок

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В прошлом году на конкурс соципотечных квартир для лидеров молодежной политики республики поступило более сотни заявок. Количество желающих поучаствовать в розыгрыше оказалось внушительным, несмотря на коронавирусный локдаун. Такие данные на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» озвучил президент Лиги студентов Татарстана Руфат Киямов.
Он напомнил, что в этом году подать заявку на участие можно до 31 августа. При этом активность желающих поучаствовать в конкурсе была высокой и в прошлом году. 
«В 2020 году, даже с учетом пандемии, мы получили более 100 заявок – примерно два человека на одну квартиру. Это говорит о том, что востребованность конкурса высокая. В этом году также ждем множество заявок», – отметил Руфат Киямов.
Он добавил, конкурс постепенно расширяет свою географию. Изначально победители получали жилье только в Казани и Набережных Челнах. С 2019 года этот список пополнился восемью районами республики, а в прошлом году квартиры получили победители в 12 муниципальных районах РТ. 

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