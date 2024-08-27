«Воплотил желание в жизнь»: волонтер из Арского района ушел в зону СВО

Житель Арского района Ирек Гиззатуллин тринадцать раз побывал в зоне специальной военной операции с гуманитарным грузом. Недавно он сам заключил контракт.

«Пока на учениях, скоро отправят на передовую», — позвонил он однокласснику.

Младший брат Ильгиз попал под частичную мобилизацию. Тогда Ирек взялся помочь ему и другим участникам специальной военной операции с приобретением машины, ее ремонтом и отправкой в зону специальной военной операции.

«Ирек много раз побывал в зоне СВО. Собирает гуманитарную помощь и на своей „Газели“ отправляется в путь. Не один — с Рамисом Курамшиным из Утар-Атов. Брат Рамиса также служит в зоне специальной военной операции. У обоих братья служат в одной части», — пояснил член Общероссийского народного фронта Руслан Аглиев.

По словам Аглиева, Ирек — очень активный и старательный. «Все время что-то придумывает и воплощает в жизнь. На пустыре рядом с домом сделал футбольное поле, детскую площадку. Собирает гуманитарную помощь. Отвезли шины для автомобилей, питьевую воду, продукты и другие принадлежности», — отметил он.

Ирек Гиззатуллин родом из Арска. Окончил вторую школу. Во время учебы занимался баскетболом. Ему предлагали поступить в педагогический колледж и стать учителем физкультуры. Но после девятого класса он поступил в Арский филиал агропромышленного колледжа. Освоил профессии каменщика, монтажника, сварщика. В последнее время занимался сбором цветного металла, продажей рыбы, работал охранником.

У него есть семья. С супругой Алиной воспитывают двоих детей. Самат учится в школе, Марьям посещает детский сад.

«Мой брат там, поэтому я готов сделать все, что в моих силах. Если не я, то кто? Мое место там. Защита Родины — долг мужчин», — убежден боец.

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