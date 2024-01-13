«Воплощенная душа народа»: в «Хазинэ» открылась выставка золотошвейки Луизы Фасхутдиновой

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Шамаили – мусульманское искусство каллиграфии, намазлыки – молитвенные коврики, футляры и накидки для Корана, воспроизведенные элементы традиционного татарского костюма, щедро вышитые женские и девичьи, а также мужские головные уборы казанских татар – всё это примеры золотошвейного и вышивального искусства рукодельницы Луизы Фасхутдиновой.

Ее персональная, хоть и совсем небольшая, выставка с названием «Гөлханә/Дом цветов» открылась в Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана на территории Казанского Кремля. Произведения мастерицы экспонируются в сопровождении ее же эскизов татарских костюмов, а также в обрамлении элементов исторических костюмов татар, предметов домашней утвари и эскизов традиционных татарских орнаментов начала – середины ХХ века, выполненных театральным художником Петром Сперанским. Эти сопровождающие работы Луизы Фасхутдиновой экспонаты предоставили на время выставки фонды Музея ИЗО, Национального музея Татарстана и Музейного комплекса города Казани (в прошлом НКЦ «Казань»).

Выставка “Гөлханә/Дом цветов” приурочена к юбилею мастерицы, который Луиза Фасхутдинова отметила буквально накануне Нового года – 31 декабря. Среди множества гостей вернисажа были генеральный консул Турции в Казани Уйгур Йылмаз и генеральный консул Казахстана Ерлан Искаков.

«Меня спросили сейчас, что считать главным достоянием этой выставки. Достояние этой выставки – это, безусловно, сама Луиза Фагимовна. И она достояние не только этой выставки, но и всей республики. Это одна из тех редких мастеров, которых у нас в республике можно посчитать на пальцах одной руки. Я лично знаю её как открытого, доброго человека и, конечно, профессионала высокого уровня», – сказал заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, поздравляя автора с выставкой.

Сохраняя традиционное, по сути, кустарное искусство, Луиза Фасхутдинова привнесла в него «изящную потрясающую линию», в свою очередь, подчеркнула директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

«Потрясающая композиция, потрясающая цветовая, колористическая линия. Здесь также заметно привнесение новых элементов, которые характерны только для нее. Конечно, важно, что художник сохраняет традиции культуры, но мы видим при этом и современность. Впервые на выставке представлены эскизы костюмов, созданные Луизой Фасхутдиновой, которые я никогда не видела. С каким изяществом сделана эта акварельная графика!» – отметила Нургалеева и пожелала присутствующим и в XXI веке создавать и передавать из поколения в поколение образцы традиционной женской ручной вышивки.

Луиза Фасхутдинова же из предметов традиционного татарского обихода вышивкой и золотным шитьем декорирует платья, камзолы, калфаки, тюбетейки, полотенца и т.д.

«Когда я только стал председателем Союза, я думал, что Луиза Фагимовна просто директор музея-галереи Мазитова. А теперь я окунулся в мир изящества ее работ и покорен до глубины души ее искусством. Луиза Фагимовна – яркий представитель мастеров декоративно-прикладного искусства. У нее богатая по исполнению техника. Высокая художественная ценность этих произведений говорит сама за себя. Удивительно исполнены работы – они высокого качества, высокого мастерства. Луиза Фагимовна – это душа народа, воплощенная в этих произведениях. Надеюсь, вы и в дальнейшем будете зажигать в наших душах творческий потенциал. Глядя на ваши работы, хочется также творить», – признался председатель Союза художников России в Республике Татарстан Анатолий Крылов.

Народный художник Татарстана Фарида Шагимарданова-Хасьянова, подчеркнула, что орнамент – настолько жёсткая единица, что «художник работает будто в колодках», ведь нужно не спутать и не смешать орнаменты разных национальностей.

«Луиза получила историческое образование – это видно. Она настолько бережно работает, не допуская никакой эклектики. А эта выставка такая, которую можно привести в любую часть мира и показать с достоинством», – выразила мнение Хасьянова.

Сама же художница поблагодарила первых посетителей своей юбилейной выставки за оказанное внимание. И выразила искреннюю благодарность маме, которая, хоть и в преклонном возрасте, но помогает мастерице выполнять тамбурную вышивку. А также дочери-студентке, участвующей в творческом процессе.

Луиза Фасхутдинова, к слову, не раз представляла Республику Татарстан на крупных международных фестивалях в Иране, Турции, Узбекистане, а также на Всероссийских выставках – «Уникальная Россия», «Вышитая карта России», Федеральный сабантуй и пр. Ее произведения выставлялись в Турции, Пакистане, Ираке, Иране, ОАЭ, Германии, Венгрии, Франции и других зарубежных странах, а также на региональных и республиканских выставках. Работы Луизы Фасхутдиновой находятся в фондах Национального Музея Татарстана, Государственного музея изобразительных искусств региона, в «Музейном комплексе города Казани», Фонде «Туран», в Альметьевской картинной галерее, Фонде имени Марджани (Москва), а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

Посетить выставку Луизы Фасхутдиновой «Гөлханә/Доме цветов» в галерее «Хазинэ» можно до 11 февраля.