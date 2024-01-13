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«Воплощенная душа народа»: в «Хазинэ» открылась выставка золотошвейки Луизы Фасхутдиновой
Шамаили – мусульманское искусство каллиграфии, намазлыки – молитвенные коврики, футляры и накидки для Корана, воспроизведенные элементы традиционного татарского костюма, щедро вышитые женские и девичьи, а также мужские головные уборы казанских татар – всё это примеры золотошвейного и вышивального искусства рукодельницы Луизы Фасхутдиновой.
Ее персональная, хоть и совсем небольшая, выставка с названием «Гөлханә/Дом цветов» открылась в Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана на территории Казанского Кремля. Произведения мастерицы экспонируются в сопровождении ее же эскизов татарских костюмов, а также в обрамлении элементов исторических костюмов татар, предметов домашней утвари и эскизов традиционных татарских орнаментов начала – середины ХХ века, выполненных театральным художником Петром Сперанским. Эти сопровождающие работы Луизы Фасхутдиновой экспонаты предоставили на время выставки фонды Музея ИЗО, Национального музея Татарстана и Музейного комплекса города Казани (в прошлом НКЦ «Казань»).
Выставка “Гөлханә/Дом цветов” приурочена к юбилею мастерицы, который Луиза Фасхутдинова отметила буквально накануне Нового года – 31 декабря. Среди множества гостей вернисажа были генеральный консул Турции в Казани Уйгур Йылмаз и генеральный консул Казахстана Ерлан Искаков.
«Меня спросили сейчас, что считать главным достоянием этой выставки. Достояние этой выставки – это, безусловно, сама Луиза Фагимовна. И она достояние не только этой выставки, но и всей республики. Это одна из тех редких мастеров, которых у нас в республике можно посчитать на пальцах одной руки. Я лично знаю её как открытого, доброго человека и, конечно, профессионала высокого уровня», – сказал заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, поздравляя автора с выставкой.
Сохраняя традиционное, по сути, кустарное искусство, Луиза Фасхутдинова привнесла в него «изящную потрясающую линию», в свою очередь, подчеркнула директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.
«Потрясающая композиция, потрясающая цветовая, колористическая линия. Здесь также заметно привнесение новых элементов, которые характерны только для нее. Конечно, важно, что художник сохраняет традиции культуры, но мы видим при этом и современность. Впервые на выставке представлены эскизы костюмов, созданные Луизой Фасхутдиновой, которые я никогда не видела. С каким изяществом сделана эта акварельная графика!» – отметила Нургалеева и пожелала присутствующим и в XXI веке создавать и передавать из поколения в поколение образцы традиционной женской ручной вышивки.
Луиза Фасхутдинова же из предметов традиционного татарского обихода вышивкой и золотным шитьем декорирует платья, камзолы, калфаки, тюбетейки, полотенца и т.д.
«Когда я только стал председателем Союза, я думал, что Луиза Фагимовна просто директор музея-галереи Мазитова. А теперь я окунулся в мир изящества ее работ и покорен до глубины души ее искусством. Луиза Фагимовна – яркий представитель мастеров декоративно-прикладного искусства. У нее богатая по исполнению техника. Высокая художественная ценность этих произведений говорит сама за себя. Удивительно исполнены работы – они высокого качества, высокого мастерства. Луиза Фагимовна – это душа народа, воплощенная в этих произведениях. Надеюсь, вы и в дальнейшем будете зажигать в наших душах творческий потенциал. Глядя на ваши работы, хочется также творить», – признался председатель Союза художников России в Республике Татарстан Анатолий Крылов.
Народный художник Татарстана Фарида Шагимарданова-Хасьянова, подчеркнула, что орнамент – настолько жёсткая единица, что «художник работает будто в колодках», ведь нужно не спутать и не смешать орнаменты разных национальностей.
«Луиза получила историческое образование – это видно. Она настолько бережно работает, не допуская никакой эклектики. А эта выставка такая, которую можно привести в любую часть мира и показать с достоинством», – выразила мнение Хасьянова.
Сама же художница поблагодарила первых посетителей своей юбилейной выставки за оказанное внимание. И выразила искреннюю благодарность маме, которая, хоть и в преклонном возрасте, но помогает мастерице выполнять тамбурную вышивку. А также дочери-студентке, участвующей в творческом процессе.
Луиза Фасхутдинова, к слову, не раз представляла Республику Татарстан на крупных международных фестивалях в Иране, Турции, Узбекистане, а также на Всероссийских выставках – «Уникальная Россия», «Вышитая карта России», Федеральный сабантуй и пр. Ее произведения выставлялись в Турции, Пакистане, Ираке, Иране, ОАЭ, Германии, Венгрии, Франции и других зарубежных странах, а также на региональных и республиканских выставках. Работы Луизы Фасхутдиновой находятся в фондах Национального Музея Татарстана, Государственного музея изобразительных искусств региона, в «Музейном комплексе города Казани», Фонде «Туран», в Альметьевской картинной галерее, Фонде имени Марджани (Москва), а также в частных коллекциях в России и за рубежом.
Посетить выставку Луизы Фасхутдиновой «Гөлханә/Доме цветов» в галерее «Хазинэ» можно до 11 февраля.
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